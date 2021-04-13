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Биткоин установил новый исторический рекорд

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув 62,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин установил новый исторический рекорд

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.33 мск рос в цене на 3,1% — до 62,7 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,84% — до 62,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Прежний рекорд биткоин установил 13 марта на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.

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Фото: strelok/Depositphotos

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