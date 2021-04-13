Биткоин установил новый исторический рекорд

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.33 мск рос в цене на 3,1% — до 62,7 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,84% — до 62,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Прежний рекорд биткоин установил 13 марта на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.

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Фото: strelok/Depositphotos