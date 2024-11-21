Биткоин вновь побил рекорд по стоимости, приблизившись к $98 тыс.

Цена биткоина 21 ноября впервые в истории превысила $97 тыс., следует из данных криптобиржи Binance. По данным на 9:30 мск цена монеты составляет $97,4 тыс. Капитализация достигла рекордных $1,93 трлн.

Рекордный курс — $97,9 тыс. по Coinbase и $97,8 тыс. по Binance в паре с USDT.

Биткоин начал новое ценовое ралли утром 21 ноября в 8:40 по московскому времени — тогда токен торговался на Binance по $94,2 тыс. За сутки цена биткоина выросла на 5,75%, а объем торгов только на Binance превысил $85 млрд.

Пользователи криптовалютного тотализатора Polymarket оценивают вероятность пробития биткоином ценового порога в $100 тыс. в ноябре в 71%. В то же время максимальной ценой, которой монета достигнет в ноябре, называется $105 тыс. — такого мнения придерживаются 37% пользователей.

Согласно прогнозу Cryptonews, при текущих темпах роста рыночная капитализация биткоина в ближайшее время превысит показатель Amazon, показатель которого сейчас находится на уровне $2,151 трлн. Если это произойдет, монета станет шестым по стоимости активом во всем мире.

Вместе с ростом цены биткоина умеренный рост также показали некоторые альткоины. По данным Coinmarketcap, Ethereum (ETH) за сутки подорожал на 0,17%, до $3,2 тыс., Solana (SOL) за тот же период выросла на 1,28% до $238 за монету, Ripple (XRP) прибавил 2,08% и торгуется по $1,11.

Аналитики инвестиционной компании Bernstein спрогнозировали повышение цены биткоина в 2025 году до $200 тыс. Такая цена, по мнению экспертов, обусловлена стремительным ростом институционального спроса и трендом на снижение зарегулированности криптовалютного рынка в США.

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