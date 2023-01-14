Биткоин впервые с ноября 2022 года превысил отметку в $21 тыс.

Крупнейшая криптовалюта мира — биткоин — растет уже 11 дней подряд и достигла к субботе стоимости в $21,3 тыс. С 8 ноября он не превышал отметки в $20 тыс. По разным оценкам, это прирост на 8-11%.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum приросла на 9-10%, да и другие токены, такие как Cardano и Dogecoin, например, тоже показали солидный рост (около 7%), пишет Bloomberg.

Согласно данным CoinGecko, общая рыночная капитализация крипто-вселенной впервые с начала ноября превысила $1 трлн.

Рост произошел на фоне отчета о потребительских ценах на прошлой неделе, который показал снижение инфляции в январе по сравнению с декабрьским уровнем.

Эксперты также отмечают, что фондовый индекс Nasdaq 100 растет уже шесть дней подряд.

«Криптоактивы показали хорошие результаты после публикации слабого индекса потребительских цен, что говорит о том, что корреляция криптовалют с макроэкономикой не исчезнет в ближайшее время», — считает глава отдела стратегического развития цифровых активов в Fundstrat Шон Фаррелл.

При этом Хейден Хьюз, главный исполнительный директор социальной торговой платформы Alpha Impact, отмечает, что «снижение индекса потребительских цен в сочетании с объявлением о том, что ликвидаторы FTX обнаружили ликвидные активы на сумму $5 млрд, позволяют криптоинвесторам на время забыть о макроэкономической картине, которая по-прежнему остается медвежьей».

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