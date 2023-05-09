Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве

Криптобиржа Bittrex Inc. подала заявление о банкротстве, пишет Reuters. Это случилось через три недели после обвинений со стороны властей США в незарегистрированной деятельности в качестве биржи, брокерского и клирингового агентства.

В Bittrex Global, которая обслуживает клиентов не в США, заявили, что прекращение работы биржи на территории Штатов не повлияет на деятельность глобальной компании.

Что касается активов американских клиентов, они по-прежнему держатся на площадке в «безопасности и сохранности», отмечают в компании. Площадка намерена просить суд по делам о банкротстве ограничить открытие счетов, чтобы криптовалюту можно было передать клиентам.

Bittrex занимает 62-позицию в рейтинге лучших криптобирж CoinMarketCap. В апреле комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании, а также ее бывшему гендиректору обвинения в реализации криптоактивов в качестве ценных бумаг.

Ранее американский Минюст начал расследование в отношении крупнейшей криптобиржи Binance. Компанию подозревают в помощи в обходе антироссийских санкций.

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