Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве

Криптобиржа Bittrex Inc. подала заявление о банкротстве, пишет Reuters. Это случилось через три недели после обвинений со стороны властей США в незарегистрированной деятельности в качестве биржи, брокерского и клирингового агентства.
В Bittrex Global, которая обслуживает клиентов не в США, заявили, что прекращение работы биржи на территории Штатов не повлияет на деятельность глобальной компании.
Что касается активов американских клиентов, они по-прежнему держатся на площадке в «безопасности и сохранности», отмечают в компании. Площадка намерена просить суд по делам о банкротстве ограничить открытие счетов, чтобы криптовалюту можно было передать клиентам.
Bittrex занимает 62-позицию в рейтинге лучших криптобирж CoinMarketCap. В апреле комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании, а также ее бывшему гендиректору обвинения в реализации криптоактивов в качестве ценных бумаг.
Ранее американский Минюст начал расследование в отношении крупнейшей криптобиржи Binance. Компанию подозревают в помощи в обходе антироссийских санкций.
Фото на обложке: Piotr Swat /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В США приостановили работу над несколькими сериалами из-за забастовки сценаристов
- 2 Как устроен первый автоматизированный McDonald's
- 3 Личный опыт: как организовать акционерную структуру в стартапе
- 4 Кейс: как компания запустила интернет-магазин для ювелирного бренда на рынок США в период санкций
- 5 Как предпринимателю переехать в США по визе талантов и не только: лайфхаки для подготовки кейса и советы юриста
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2023
10 мая 2023
10 мая 2023