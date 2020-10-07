Начался прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Битва стартапов»
В рамках форума инноваций InnoWeek состоится конкурс «Битва стартапов». Технологические проекты презентуют свои решения инвесторам и представителям корпораций онлайн. Подать заявку на участие можно до 18 октября.
Организаторы ждут команды с прототипами и зрелые технологические компании из любого региона России, готовые запустить пилотный проект с одним из партнеров форума, среди которых — «Газпром-Нефть», «Фармасинтез», «Ростелеком» и X5 Retail Group.
Стартапы должны развивать технологии в одном из следующих направлений:
- цифровые решения для промышленности;
- фармакология и биобезопасность;
- инфраструктура;
- цифровой ритейл.
Победители получат возможность:
- пройти акселерационную программу;
- принять участие в нетворкинг-сессиях;
- запустить пилот;
- доработать и масштабировать решение;
- получить оценку проекта от экспертов, инвестиции и другую поддержку.
Лучшие стартапы выступят перед инвесторами и корпоративными заказчиками на онлайн-форуме InnoWeek 30 октября. Узнать подробности и подать заявку можно на странице мероприятия.
Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock
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