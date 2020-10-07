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Начался прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Битва стартапов»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В рамках форума инноваций InnoWeek состоится конкурс «Битва стартапов». Технологические проекты презентуют свои решения инвесторам и представителям корпораций онлайн. Подать заявку на участие можно до 18 октября.

Начался прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Битва стартапов»

Организаторы ждут команды с прототипами и зрелые технологические компании из любого региона России, готовые запустить пилотный проект с одним из партнеров форума, среди которых — «Газпром-Нефть», «Фармасинтез», «Ростелеком» и X5 Retail Group.

Стартапы должны развивать технологии в одном из следующих направлений:

  • цифровые решения для промышленности;
  • фармакология и биобезопасность;
  • инфраструктура;
  • цифровой ритейл.

Победители получат возможность:

  • пройти акселерационную программу;
  • принять участие в нетворкинг-сессиях;
  • запустить пилот;
  • доработать и масштабировать решение;
  • получить оценку проекта от экспертов, инвестиции и другую поддержку.

Лучшие стартапы выступят перед инвесторами и корпоративными заказчиками на онлайн-форуме InnoWeek 30 октября. Узнать подробности и подать заявку можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

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