Начался прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Битва стартапов»

В рамках форума инноваций InnoWeek состоится конкурс «Битва стартапов». Технологические проекты презентуют свои решения инвесторам и представителям корпораций онлайн. Подать заявку на участие можно до 18 октября.

Организаторы ждут команды с прототипами и зрелые технологические компании из любого региона России, готовые запустить пилотный проект с одним из партнеров форума, среди которых — «Газпром-Нефть», «Фармасинтез», «Ростелеком» и X5 Retail Group.

Стартапы должны развивать технологии в одном из следующих направлений:

цифровые решения для промышленности;

фармакология и биобезопасность;

инфраструктура;

цифровой ритейл.

Победители получат возможность:

пройти акселерационную программу;

принять участие в нетворкинг-сессиях;

запустить пилот;

доработать и масштабировать решение;

получить оценку проекта от экспертов, инвестиции и другую поддержку.

Лучшие стартапы выступят перед инвесторами и корпоративными заказчиками на онлайн-форуме InnoWeek 30 октября. Узнать подробности и подать заявку можно на странице мероприятия.





Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock