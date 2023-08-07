Расходы бизнеса на экологию выросли на 12% и впервые превысили 1 трлн рублей

Расходы российского бизнеса на экологию выросли за год на 12% и впервые превысили 1 трлн рублей. Среди регионов наибольшие затраты понес Красноярский край, а почти 70% потраченных на охрану окружающей среды денег – это текущие эксплуатационные расходы.
Затраты компаний в России на охрану окружающей среды по итогам 2022 года выросли на 12,2% год к году и составили 1,1 трлн рублей. Об этом говорится в результатах исследования Finexpertiza.
Около 70%, или 802,7 млрд рублей составили текущие эксплуатационные расходы, то есть траты на защиту воздуха, воды и земли от негативного воздействия, капитальный ремонт основных фондов, сообщили эксперты. 306,9 млрд рублей было потрачено на инвестиции и модернизацию природоохранной инфраструктуры.
Наибольшие расходы на экологию понесли Красноярский край, Москва и Московская область. Наименьшие – Татарстан, Башкортостан и Краснодарский край.
Аналитики отметили, что в течение последних 10 лет расходы бизнеса на экологию в среднем растут на 9% в год. Всего за эти 10 лет корпоративные расходы на охрану окружающей среды увеличились в 2,2 раза.
Фото на обложке: Fahroni /
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