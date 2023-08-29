Бизнес получит платный доступ к информации из госсистем РФ

Бизнес получит платный доступ к информации из госсистем, предварительно она будет очищена от любых конфиденциальных сведений. Принципы санитизации данных обсуждаются в рамках подготовки новой версии законопроекта о Национальной системе управления данными, но могут быть регламентированы и вне его рамок, правительством, узнали «Ведомости».

Законопроект о Национальной системе управления данными (НСУД) обсуждается с 2021 года. Саму концепцию одобрили в 2019 году, но документ так и не был принят.

Санитизация – это применение математических алгоритмов с одновременным просчетом рисков и полезности данных на выходе, отметили в Ассоциации больших данных (АБД). По словам главы Института исследований интернета Карена Казаряна, риск-ориентированная модель будет строиться на свойствах и содержании данных, контекста обработки и модели угроз.

Процесс и стоимость оплаты очистки информации определит правительство, заявили в Минэке. При этом исполнять функцию санитизации данных смогут только аккредитованные компании в порядке, установленном правительством.

Продажа таких данных будет популярна только при условии, что их владелец сможет каким-то образом доказать, что эта информация действительно имеет ценность, а не является «мусором», а это очень тонкая грань, отмечают эксперты.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock