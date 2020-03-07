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Бизнес-инкубатор «ИТ-Парка» проводит отбор стартапов
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Евгения Хрисанфова
«ИТ-Парк» ищет новые стартапы для участия в бизнес-инкубаторе. Первый этап отбора — заочный, подать заявку нужно до 8 марта. Второй этап пройдет 14 и 15 марта в технопарке в городе Набережные Челны.
Бизнес-инкубатор «ИТ-Парка» проводит отбор стартаповЕвгения Хрисанфова
Бизнес-инкубатор принимает разные проекты из сферы технологий: на стадии идеи, с минимальным жизнеспособным продуктом, первыми продажами и нуждающиеся в масштабировании.
Участники получат:
- офис в технопарке на три рабочих места;
- консультации и нетворкинг с экспертами, инвесторами и бизнес-ангелами;
- доступ к образовательным программам;
- помощь бухгалтеров и юристов;
- продвижение проекта.
Участие бесплатное. Узнать подробности и условия, а также подать заявку можно на сайте Бизнес-инкубатора.
Фото на обложке: Annie Spratt/Unsplash
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