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Бизнес-инкубатор «ИТ-Парка» проводит отбор стартапов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«ИТ-Парк» ищет новые стартапы для участия в бизнес-инкубаторе. Первый этап отбора — заочный, подать заявку нужно до 8 марта. Второй этап пройдет 14 и 15 марта в технопарке в городе Набережные Челны.

Бизнес-инкубатор «ИТ-Парка» проводит отбор стартапов

Бизнес-инкубатор принимает разные  проекты из сферы технологий: на стадии идеи, с минимальным жизнеспособным продуктом, первыми продажами и нуждающиеся в масштабировании.

Участники получат:

  • офис в технопарке на три рабочих места;
  • консультации и нетворкинг с экспертами, инвесторами и бизнес-ангелами;
  • доступ к образовательным программам;
  • помощь бухгалтеров и юристов;
  • продвижение проекта.

Участие бесплатное. Узнать подробности и условия, а также подать заявку можно на сайте Бизнес-инкубатора.

Фото на обложке: Annie Spratt/Unsplash

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