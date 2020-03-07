Бизнес-инкубатор «ИТ-Парка» проводит отбор стартапов

«ИТ-Парк» ищет новые стартапы для участия в бизнес-инкубаторе. Первый этап отбора — заочный, подать заявку нужно до 8 марта. Второй этап пройдет 14 и 15 марта в технопарке в городе Набережные Челны.

Бизнес-инкубатор принимает разные проекты из сферы технологий: на стадии идеи, с минимальным жизнеспособным продуктом, первыми продажами и нуждающиеся в масштабировании.



Участники получат:



офис в технопарке на три рабочих места;

консультации и нетворкинг с экспертами, инвесторами и бизнес-ангелами;

доступ к образовательным программам;

помощь бухгалтеров и юристов;

продвижение проекта.

Участие бесплатное. Узнать подробности и условия, а также подать заявку можно на сайте Бизнес-инкубатора.

Фото на обложке: Annie Spratt/Unsplash