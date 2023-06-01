Бизнес могут обложить обязательными отчислениями в бюджет за использование иностранного ПО

Бизнес могут обложить обязательными отчислениями в бюджет за использование иностранного программного обеспечения. Глава правительства Михаил Мишустин посчитал, что половина собранных средств могла бы пойти на поддержку отечественных разработчиков, а другая половина – на их льготное кредитование.

Российский бизнес могут обязать платить отчисления в бюджет за использование иностранного ПО. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, его слова передает Forbes.

Половину собранной суммы можно было бы направить на поддержку отечественных IT-компаний, а другую половину – на их льготное кредитование, допустил Мишустин. При этом глава кабмина не назвал размер отчислений, о введении которых думают в правительстве.

Российское программное обеспечение в 2023 году подорожало на 50%, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на потребителей софта. Это произошло после ухода с российского рынка зарубежных разработчиков ПО и снижения конкуренции на рынке, объяснили эксперты.

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