Бизнес-ланчи в России за год подорожали более чем на 7%

В апреле цены на бизнес-ланчи в крупнейших городах России выросли более чем на 7% год к году — до 395 рублей. Рестораторам, чтобы сдерживать повышение, приходится сокращать порции, заменять ингредиенты и отказываться от некоторых блюд, пишет «Ъ» со ссылкой на 2ГИС.
Самые дорогие бизнес-ланчи оказались в Новосибирске — выросли за год до 416 рублей, в Ростове-на-Дону — до 382 рублей, в Перми — до 376 рублей, в Волгограде —до 377 рублей. В Москве бизнес-ланч стоит в среднем 483 рубля, в Петербурге — 399 рублей.
Рестораторы ищут способы сдерживать рост цен: переходят на фермерские рынки, меняют рецептуру, меню и т. д. Пока это позволяет заведениям демонстрировать увеличение посещаемости, но в ближайшие два года цены в общепите могут начать расти быстрее, говорят участники рынка.
Фото на обложке: Unsplash
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