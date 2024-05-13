В апреле цены на бизнес-ланчи в крупнейших городах России выросли более чем на 7% год к году — до 395 рублей. Рестораторам, чтобы сдерживать повышение, приходится сокращать порции, заменять ингредиенты и отказываться от некоторых блюд, пишет «Ъ» со ссылкой на 2ГИС.

Бизнес-ланчи в России за год подорожали более чем на 7%