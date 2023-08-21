Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Правительство может разрешить бизнесу не раскрывать финотчетность до лета 2024 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство может разрешить бизнесу не публиковать финотчетность до лета 2024 года. С таким предложением Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. В РСПП считают, что доступ к финансовой информации поможет обосновать введение санкций.

Правительство может разрешить бизнесу не раскрывать финотчетность до лета 2024 года

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил главу кабмина Михаила Мишустина разрешить бизнесу не публиковать финансовую отчетность до лета 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс». 

В РСПП считают, что доступ к финансовой информации представляет риски для крупных российских компаний и поможет обосновать введение против них санкций. Также в РСПП указывают на легкость в выявлении экономических взаимосвязей при отслеживании объемов экспорта и импорта.

РСПП просит определить перечень компаний, которые смогут скрывать финотчетность, и включить в него юрлиц.

В 2022 году правительство разрешило компаниям скрывать финансовую информацию, но в июле 2023 года вновь обязало их публиковать отчетность.

В ЦБ ранее выступили за возобновление раскрытия отчетности. Регулятор считает, что эта информация должна публиковаться в целях развития рынка.

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Донатный сервис Boosty планируют продать, BMW и Audi ограничили доступ к ПО: главное 21 августа
  2. 2 Может ли Россия использовать опыт криптоюаня в пилотировании цифрового рубля?
  3. 3 Что несет цифровой рубль для бизнеса — потенциальные риски и преимущества
  4. 4 GovTech — как бизнесу заработать на растущем тренде
  5. 5 Компания получила запрос от правоохранительных органов о предоставлении информации. Нужно ли волноваться?
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 августа 2023

Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект

21 августа 2023

G8 Creative Awards

24 августа 2023

ОК Media Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ