Правительство может разрешить бизнесу не раскрывать финотчетность до лета 2024 года

Правительство может разрешить бизнесу не публиковать финотчетность до лета 2024 года. С таким предложением Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. В РСПП считают, что доступ к финансовой информации поможет обосновать введение санкций.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил главу кабмина Михаила Мишустина разрешить бизнесу не публиковать финансовую отчетность до лета 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс».

В РСПП считают, что доступ к финансовой информации представляет риски для крупных российских компаний и поможет обосновать введение против них санкций. Также в РСПП указывают на легкость в выявлении экономических взаимосвязей при отслеживании объемов экспорта и импорта.

РСПП просит определить перечень компаний, которые смогут скрывать финотчетность, и включить в него юрлиц.

В 2022 году правительство разрешило компаниям скрывать финансовую информацию, но в июле 2023 года вновь обязало их публиковать отчетность.

В ЦБ ранее выступили за возобновление раскрытия отчетности. Регулятор считает, что эта информация должна публиковаться в целях развития рынка.

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