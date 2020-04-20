Правительство Москвы даст бизнесу отсрочку по налогам на 9,65 млрд рублей

11,3 тысячи московских компаний получат беспроцентную отсрочку по уплате имущественных налогов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Речь идет об авансовых платежах по земельному налогу и налоге на имущество организаций. Для пострадавших от кризиса компаний срок уплаты этих налогов за первый квартал продлили до конца года.

«Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 млрд рублей. Эта мера позволит многим предпринимателям перераспределить ресурсы, направить их на адаптацию и, возможно, переориентацю своего бизнеса, а главное – исполнение обязательств перед сотрудниками», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отсрочка налоговых платеже й входит в третий пакет мер поддержки бизнеса, который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Пакет расширил перечень пострадавших от кризиса отраслей, которые могут претендовать на отсрочку. В частности, это право получили кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций.

В столичном департаменте экономической политики отметили, что компании из пострадавших отраслей получат отсрочку автоматически.