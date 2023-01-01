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Крупнейшие бизнес-издания дали свои прогнозы на 2023 год

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В новогодний период сложно удержаться от подведения итогов и попыток спрогнозировать развитие событий на ближайший год. Financial Times, The Wall Street Journal и Business Insider не стали исключением и представили свое видение основных бизнес-векторов на 2023 год.

Крупнейшие бизнес-издания дали свои прогнозы на 2023 год

Редакция The Wall Street Journal сделала упор на тренды в сфере высоких технологий. Команда экспертов прочит предпринимателям следующее:

  • Развитие сервисов в метавселенной благодаря появлению VR и AR нового поколения не только от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), но и от HTC и Apple,
  • Затягивание поясов в области технологий, где наблюдается крупнейший спад с 2008 года: будут новые масштабные увольнения и начнется рост стоимости подписок,
  • Ужесточение правил пользования подписками: уже с начала 2023 года тот же Netflix намерен отслеживать, чтобы платными сервисами пользовались только люди, живущие под одной крышей, и стриминговый канал может стать первым, за кем последуют и другие с аналогичной принудительной политикой,
  • Напряженность с Китаем: компании будут, по примеру Apple, пытаться избавиться от зависимости за счет диверсификации цепочек поставок и перевода производственных мощностей в другие страны (Индию, Вьетнам, Мексику и др.),
  • Реальное применение искусственного интеллекта в маркетинге, исследовательских проектах, ведении баз данных: речь про генерацию текстов и изображений (сервисы вроде Dall-E 2, ChatGPT и пр.),
  • Продолжение кризиса крипторынка, а также увеличение числа мошенников на нем,
  • Развитие новых итераций проектов «умных домов», где приложения от Apple, Samsung, Google, Amazon и других разработчиков могли бы быть интегрированы друг с другом,
  • Жесткое влияние на рынок технологий со стороны регуляторов: речь вновь об антимонопольной политике как при выпуске продукции, так и при ведении бизнеса в онлайн-пространстве.

Прогнозы Financial Times представляют собой тесный сплав экономической и политической информации. Издание предсказывает:

  • Веерные отключения электроэнергии и продолжающийся кризис энергоносителей в Европе,
  • Отказ ЕЦБ поддерживать рынки облигаций Италии или других стран ЕС,
  • Рост ключевой процентной ставки на фоне президентской гонки в Америке,
  • Рост экономики Китая на 5+%, несмотря на напряженность в отношениях с США,
  • Рост глобального потепления, не превышающий допустимые прогнозы (не более 1,5 градуса к концу 2023 года),
  • Отсутствие новых очагов военных конфликтов,
  • Продолжение деятельности Twitter, несмотря на внутренние сложности.

Business Insider и вовсе ограничился тремя ключевыми трендами:

  • Напряженность с Китаем,
  • «Программа изобилия»: в США за год заметили резкий рост затрат на образование, здравоохранение, расходы на жилье, уход за детьми, электроэнергию и продукты питания, и теперь намерены инвестировать в обучение  больше врачей, строить больше домов и развивать возобновляемые источники энергии,
  • Ужесточение дисциплины в технологическом секторе: на фоне кризиса компании будут требовать от персонала повышенной эффективности, могут занимать жесткие позиции (наподобие Илона Маска) по увольнениям и внутренней политике, а также можно ждать банкротства многих стартапов, большей консолидации бизнеса и росту числа частных сделок.

 Фото на обложке: Unsplash

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