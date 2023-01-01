В новогодний период сложно удержаться от подведения итогов и попыток спрогнозировать развитие событий на ближайший год. Financial Times, The Wall Street Journal и Business Insider не стали исключением и представили свое видение основных бизнес-векторов на 2023 год.

Крупнейшие бизнес-издания дали свои прогнозы на 2023 год