Иностранный бизнес просит мэра Москвы упростить выдачу QR-кодов

Американская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направили письмо столичному мэру Сергею Собянину с просьбой упростить процедуру получения QR-кодов для тех, кто привился за рубежом иностранными и российскими вакцинами.

Речь идет о получении QR-кодов российскими и иностранными гражданами. Обязательное условие — зарубежные препараты, которыми вакцинировались люди, должна была признать ВОЗ. Еще один вариант — это могут быть российские вакцины, которые поставляют на международные рынки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу АЕБ Тадзио Шиллинга. Однако мэрия пока не ответила на обращение, отмечает издание.

Ассоциация предложила подтверждать иммунитет к коронавирусу с помощью тестирования методом ИФА, который позволяет выявить наличие антител.

Кроме того, AmCharm обратилась в Минздрав РФ, чтобы решить вопрос признания иностранных сертификатов.

Как отмечает газета, представители Минздрава заявили, что обращений от AmCharm, там не получали, но пришло другое — от представительства Евросоюза в России о взаимном признании сертификатов. Министерство поддерживает эту инициативу «в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан».

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