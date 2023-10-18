Бизнес в сфере рекламы занял первое место по числу новых регистраций в третьем квартале

Бизнес в сфере рекламы стал самым крупным по количеству новых регистраций в третьем квартале 2023 года. Число россиян, открывших свое дело в этой сфере, год к году увеличилось на 75%. На втором и третьем местах – пассажирские и грузоперевозки, а также образовательная деятельность.
Количество регистраций бизнеса в сфере рекламы в третьем квартале текущего года выросло на 75% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщили аналитики «Деловой среды».
На втором месте по количеству новых регистраций стал бизнес в сфере пассажирских и грузоперевозок, уступив рекламе доли процента. На третьем месте оказалась образовательная деятельность с ростом количества регистраций на 50% год к году.
В третьем квартале россияне чаще открывали ИП – распределение ИП и ООО составило 86% на 14%. Почти каждый второй бизнес открывали люди в возрасте до 35 лет, из них 13% – до 25 лет.
Для подготовки исследования специалисты «Деловой среды» проанализировали более 40 тыс. ИП и ООО, открытых с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.
Фото на обложке: fizkes /
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