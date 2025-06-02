Бизнес сможет застраховать риски перехода на российские ERP-системы
В России разрабатывается страховой полис, обеспечивающий защиту при переходе с зарубежных ERP-систем (систем управления производством) на отечественные. Об этом РБК рассказал Кирилл Семион, генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ).
- Новости
Он уточнил, что полис создается по запросу НЦК ИСУ и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) страховым домом ВСК.
Новый продукт будет покрывать риски, связанные с кибератаками, внешними угрозами безопасности, ошибками сотрудников, а также технологическими сбоями, возникающими в процессе перехода на российское программное обеспечение. Он защитит не только вендора и заказчика, но и интеграторов, что позволит избежать долгих разбирательств в случае проблем, отметила член совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина. Общая сумма страхования составит 1,5 млрд рублей, что станет максимальным возмещением для всех участников проекта.
Переход на отечественные ERP-системы становится актуальным в свете приостановки деятельности крупных зарубежных вендоров в России. Доля российских ERP-систем на рынке составила на конце 2024 года 60%, благодаря активному отказу от импортных решений. За год рынок вырос на 10-12%, сослался на исследование НЦК ИСУ Семион.
Тем не менее, процесс замещения идет сложно из-за многих рисков, таких как сбои в работе во время перехода и ошибки при переносе данных, отметил руководитель Центра компетенций по развитию ERP/CRM, глава АПКИТ Николай Комлев. Страхование поможет снизить эти риски и активизировать процесс импортозамещения в отрасли, считает эксперт.
Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 НКК выкупила долю бразильского TOTVS в компании «Национальная платформа» После сделки российскому холдингу теперь принадлежит 100% предприятия 05 ноября 11:33
- 2 Платформа для автоматизации бизнес-процессов Freedom.bi привлекла 11 млн рублей на brainbox.VC Деньги направят на маркетинг и расширение компетенций сотрудников 19 июня 12:36
- 3 ERP и Agile: тест на совместимость Избавляемся от завышенных ожиданий 22 апреля 18:37
- 4 Почему типовое планирование производства в 1С:ERP подходит не всем И как понять, подходит ли оно конкретно вам 11 декабря 00:25