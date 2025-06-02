Бизнес сможет застраховать риски перехода на российские ERP-системы

В России разрабатывается страховой полис, обеспечивающий защиту при переходе с зарубежных ERP-систем (систем управления производством) на отечественные. Об этом РБК рассказал Кирилл Семион, генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ).

Он уточнил, что полис создается по запросу НЦК ИСУ и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) страховым домом ВСК.

Новый продукт будет покрывать риски, связанные с кибератаками, внешними угрозами безопасности, ошибками сотрудников, а также технологическими сбоями, возникающими в процессе перехода на российское программное обеспечение. Он защитит не только вендора и заказчика, но и интеграторов, что позволит избежать долгих разбирательств в случае проблем, отметила член совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина. Общая сумма страхования составит 1,5 млрд рублей, что станет максимальным возмещением для всех участников проекта.

Переход на отечественные ERP-системы становится актуальным в свете приостановки деятельности крупных зарубежных вендоров в России. Доля российских ERP-систем на рынке составила на конце 2024 года 60%, благодаря активному отказу от импортных решений. За год рынок вырос на 10-12%, сослался на исследование НЦК ИСУ Семион.

Тем не менее, процесс замещения идет сложно из-за многих рисков, таких как сбои в работе во время перехода и ошибки при переносе данных, отметил руководитель Центра компетенций по развитию ERP/CRM, глава АПКИТ Николай Комлев. Страхование поможет снизить эти риски и активизировать процесс импортозамещения в отрасли, считает эксперт.

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