Бывший сотрудник Минфина создал карту бизнеса на грани банкротства
Бывший сотрудник Минфина РФ Данил Махницкий создал карту бизнеса, который находится на грани банкротства. Об этом он рассказал в фейсбуке.
Предприниматели, которые потеряли бизнес или близки к этому, ставят метку на карте. Они описывают основные проблемы, рассказывают о количестве сотрудников под угрозой сокращения и способах выйти из ситуации.
На момент публикации новости отметки на карте поставили представители 525 организаций из разных городов России..
«Мы призываем предпринимателей, которые терпят крах из-за карантина, размещать на ней метки с обозначением своего бизнеса. С помощью карты мы хотим показать масштаб бедствия и обратить внимание властей на проблему гибели малого, среднего, да и крупного бизнеса», — говорится на сайте проекта.
Также создатели карты бизнеса в беде обратились к правительству с просьбой о поддержке. В первую очередь они предлагают обнулить налоги для малого и среднего бизнеса.
По словам разработчиков, отсрочки налогов недостаточно: иначе после выхода из карантина у предпринимателей не будет средств на выплаты в бюджет и социальные фонды.
Другой необходимой мерой авторы карты считают прямые выплаты сотрудникам пострадавших компаний, а также потерявшим доход индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
«Мы просим государство помочь предпринимателям, несущим убытки. Если этого не сделать прямо сейчас, после окончания карантина Россия может остаться вообще без бизнеса», — считают создатели проекта.
Кроме того, Махницкий создал петицию с просьбой обнулить налоги для малого и среднего бизнеса. Адресаты — Минфин и правительство России. На момент публикации новости петицию подписали 280 тысяч человек.
Фото: VisualArtStudio / Shutterstock
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