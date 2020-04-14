Бывший сотрудник Минфина создал карту бизнеса на грани банкротства

Бывший сотрудник Минфина РФ Данил Махницкий создал карту бизнеса , который находится на грани банкротства. Об этом он рассказал в фейсбуке.

Предприниматели, которые потеряли бизнес или близки к этому, ставят метку на карте. Они описывают основные проблемы, рассказывают о количестве сотрудников под угрозой сокращения и способах выйти из ситуации.

На момент публикации новости отметки на карте поставили представители 525 организаций из разных городов России..

«Мы призываем предпринимателей, которые терпят крах из-за карантина, размещать на ней метки с обозначением своего бизнеса. С помощью карты мы хотим показать масштаб бедствия и обратить внимание властей на проблему гибели малого, среднего, да и крупного бизнеса», — говорится на сайте проекта.

Также создатели карты бизнеса в беде обратились к правительству с просьбой о поддержке. В первую очередь они предлагают обнулить налоги для малого и среднего бизнеса.

По словам разработчиков, отсрочки налогов недостаточно: иначе после выхода из карантина у предпринимателей не будет средств на выплаты в бюджет и социальные фонды.

Другой необходимой мерой авторы карты считают прямые выплаты сотрудникам пострадавших компаний, а также потерявшим доход индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

«Мы просим государство помочь предпринимателям, несущим убытки. Если этого не сделать прямо сейчас, после окончания карантина Россия может остаться вообще без бизнеса», — считают создатели проекта.

Кроме того, Махницкий создал петицию с просьбой обнулить налоги для малого и среднего бизнеса. Адресаты — Минфин и правительство России. На момент публикации новости петицию подписали 280 тысяч человек.

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