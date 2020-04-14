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Бывший сотрудник Минфина создал карту бизнеса на грани банкротства

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Бывший сотрудник Минфина РФ Данил Махницкий создал карту бизнеса, который находится на грани банкротства. Об этом он рассказал в фейсбуке. 

Бывший сотрудник Минфина создал карту бизнеса на грани банкротства

Предприниматели, которые потеряли бизнес или близки к этому, ставят метку на карте. Они описывают основные проблемы, рассказывают о количестве сотрудников под угрозой сокращения и способах выйти из ситуации.  

бизнес в беде

На момент публикации новости отметки на карте поставили представители 525 организаций из разных городов России.. 

«Мы призываем предпринимателей, которые терпят крах из-за карантина, размещать на ней метки с обозначением своего бизнеса. С помощью карты мы хотим показать масштаб бедствия и обратить внимание властей на проблему гибели малого, среднего, да и крупного бизнеса», — говорится на сайте проекта.

Также создатели карты бизнеса в беде обратились к правительству с просьбой о поддержке. В первую очередь они предлагают обнулить налоги для малого и среднего бизнеса. 

По словам разработчиков, отсрочки налогов недостаточно: иначе после выхода из карантина у предпринимателей не будет средств на выплаты в бюджет и социальные фонды. 

Другой необходимой мерой авторы карты считают прямые выплаты сотрудникам пострадавших компаний, а также потерявшим доход индивидуальным предпринимателям и самозанятым. 

«Мы просим государство помочь предпринимателям, несущим убытки. Если этого не сделать прямо сейчас, после окончания карантина Россия может остаться вообще без бизнеса», — считают создатели проекта.

Кроме того, Махницкий создал петицию с просьбой обнулить налоги для малого и среднего бизнеса. Адресаты — Минфин и правительство России. На момент публикации новости петицию подписали 280 тысяч человек. 

Фото:  VisualArtStudio / Shutterstock

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