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#tceh проведет вебинар для стартапов, которые планируют масштабировать свой бизнес в Бразилии

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

15 июля состоится вебинар «Startup Level Up: Brazil» о возможностях в Бразилии для стартапов. Это второе мероприятие #tceh из серии международных вебинаров и митапов «Startup Level Up», сфокусированных на стартапах, которые планируют масштабировать свой бизнес в другие страны.

#tceh проведет вебинар для стартапов, которые планируют масштабировать свой бизнес в Бразилии

Экспертами и спикерами выступят представители:

  • Центра экономических исследований при Институте Латинской Америки РАН;
  • Anaco Group;
  • «Росатома» в Латинской Америке.

В ходе вебинара расскажут:

  • о возможностях Центра экономических исследований и чем он может помочь компаниям из России;
  • об экономической ситуации в странах Латинской Америки и ее венчурных фондах;
  • о рынке Бразилии и идущих на ней стартап-процессах;
  • историю успеха об открытии компании на рынке Бразилии.

 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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