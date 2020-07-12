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#tceh проведет вебинар для стартапов, которые планируют масштабировать свой бизнес в Бразилии
Новости
Юлиана Трегуб
15 июля состоится вебинар «Startup Level Up: Brazil» о возможностях в Бразилии для стартапов. Это второе мероприятие #tceh из серии международных вебинаров и митапов «Startup Level Up», сфокусированных на стартапах, которые планируют масштабировать свой бизнес в другие страны.
#tceh проведет вебинар для стартапов, которые планируют масштабировать свой бизнес в БразилииЮлиана Трегуб
Экспертами и спикерами выступят представители:
- Центра экономических исследований при Институте Латинской Америки РАН;
- Anaco Group;
- «Росатома» в Латинской Америке.
В ходе вебинара расскажут:
- о возможностях Центра экономических исследований и чем он может помочь компаниям из России;
- об экономической ситуации в странах Латинской Америки и ее венчурных фондах;
- о рынке Бразилии и идущих на ней стартап-процессах;
- историю успеха об открытии компании на рынке Бразилии.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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