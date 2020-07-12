15 июля состоится вебинар «Startup Level Up: Brazil» о возможностях в Бразилии для стартапов. Это второе мероприятие #tceh из серии международных вебинаров и митапов «Startup Level Up», сфокусированных на стартапах, которые планируют масштабировать свой бизнес в другие страны.

#tceh проведет вебинар для стартапов, которые планируют масштабировать свой бизнес в Бразилии