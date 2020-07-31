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iDealMachine проведет вебинар об особенностях ведения бизнеса в Германии
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Евгения Хрисанфова
6 августа состоится вебинар, посвященный выходу стартапов на европейский рынок, а также особенностям работы и привлечения инвестиций в Германии. Это один из вебинаров акселератора iDealMachine, который входит в серию International Expansion. Для участия нужно зарегистрироваться.
iDealMachine проведет вебинар об особенностях ведения бизнеса в ГерманииЕвгения Хрисанфова
Спикеры мероприятия:
- Сергей Фрадков, предприниматель, инвестор, управляющий партнер iDealMachine;
- Влад Пинский, юрист, специалист по миграционному праву, партнер iDM Europe Landing в Берлине, генеральный директор стартапа Endel.
Эксперты расскажут:
- как вести бизнес в Германии;
- каким образом предприниматели из России и стран СНГ могут зарегистрировать здесь юридическое лицо;
- что нужно учитывать при подаче налоговых деклараций;
- как нанимать местных и иностранных граждан;
- как получить субсидии и привлечь инвестиции и многое другое.
Также в рамках вебинара спикеры разберут кейсы успешного выхода на европейский рынок.
Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Фото на обложке: Marius Serban/Unsplash
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