6 августа состоится вебинар, посвященный выходу стартапов на европейский рынок, а также особенностям работы и привлечения инвестиций в Германии. Это один из вебинаров акселератора iDealMachine, который входит в серию International Expansion. Для участия нужно зарегистрироваться.

iDealMachine проведет вебинар об особенностях ведения бизнеса в Германии