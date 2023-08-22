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Российские бизнесмены чаще всего оформляли визы в Китай, Индию и во Францию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский бизнес с начала года интересовался визами в зарубежные страны на уровне 2022 года. Чаще всего их оформляли в Китай, Индию и во Францию. Об этом RB.RU сообщили в компании «Аэроклуб».

Российские бизнесмены чаще всего оформляли визы в Китай, Индию и во Францию

В основном приглашения для въездной визы в Россию оформлялись для сотрудников и партнеров компаний из Турции (10%), Китая (9%) и Германии (6%).

Сейчас срок оформления шенгенских виз составляет от 15 до 45 календарных дней. К самыми простыми в получении шенгена пока можно отнести Грецию, Венгрию и Италию. С записью по-прежнему сохраняются большие сложности, в особенности по направлениям Испания и Франция.

Самыми простыми для оформления визами стали Мексика — бесплатное оформление за 1-2 дня на 20 дней, Южная Корея — от пяти рабочих дней за 10 тыс. корейских вон сроком на два года, электронную бизнес-визу на год в Индию можно получить $100, туристические визы на месяц, год и пять лет по цене $25, 40, 80 соответственно со сроком оформления от 4 дней.

Эксперты отметили, что наиболее высокие визовые сборы по-прежнему устанавливаетдля россиян посольство Великобритании – £361 за двухлетнюю визу или £655 за пятилетнюю. При этом срок ожидания слота составляет порядка месяца, на рассмотрение длится от двух месяцев. 

Фото на обложке: polymanu / Shutterstock

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