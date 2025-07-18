Кран могут перекрыть: обсуждается временный запрет на экспорт бензина
На август и сентябрь власти обсуждают радикальный шаг — полный запрет на экспорт бензина из России. Не только для трейдеров и мелких НПЗ, как раньше, а уже для всех — включая самих производителей. Формально — ради стабилизации цен. Фактически — чтобы не дать внутреннему рынку взорваться в разгар сельхозсезона и осеннего спроса.
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Запрет может сбить цену и вернуть маржу
Сценарий, который обсуждает кабмин: перекрыть экспортный поток на два месяца, чтобы сбить цену в рознице. С начала года АИ-92 прибавил 3,25%, почти догнав инфляцию (3,76%). По дизелю пока спокойнее — аграрии закупились, дефицита нет.
По словам владельца «Альянс Тракс» Алексея Иванова, такой запрет поможет удержать бензин внутри страны, снизить давление на АЗС и даже вернуть нормальную маржу, которую сейчас съели оптовые скачки и постоянные обязательные траты — от логистики до маркировки.
Рынок затаился до 31 августа, но осенью правила могут стать жёстче
Чтобы не упустить момент, на бирже следят за всем: цены, объёмы, выход из ремонтов, уровень манипуляций. Пока что ограничения действуют до 31 августа для непроизводителей, но осенью под запрет могут попасть и сами нефтекомпании. Это ударит по экспортной выручке — зато снизит риски дефицита в регионах и поддаст рознице холодного душа.
Рост цен эксперт связывает с закулисной активностью крупных игроков рынка
Егор Диашов из «Опоры России» прямо говорит: цены разгоняют внутренние закупки между ВИНКами, которые не видны в публичной отчётности. Такие сделки создают иллюзию рыночной активности, но по факту завышают стоимость топлива и дестабилизируют рынок.
«Отсутствие прозрачности в этих операциях порождает опасения относительно искусственного завышения цен и манипулирования рынком», — утверждает Диашов.
Маломаржинальный бизнес ловит удар первым
Цены на бензин — это не просто АЗС. Это 40% себестоимости логистики, 35% в сельском хозяйстве, до 50% у такси и курьеров. Малейшее движение вверх по АИ-92 — и волна расходов катится по экономике: доставка, продукты, стройматериалы, внутренняя инфляция.
Преподаватель Илья Мосягин приводит конкретику: в 2025 году доля затрат на топливо выросла на 7–8 п.п. практически во всех секторах. Это бьёт по маломаржинальному бизнесу и разгоняет цены в потребительском сегменте.
Глобальные риски остаются
У запрета, как признаёт и сам Егор Диашов, есть обратная сторона: он может ударить по экспорту.
«Это может привести к нехватке топлива на международном рынке и ослаблению позиций России в глобальной экономике. Однако правительство видимо рассчитывает на краткосрочный запрет в целях стабилизации внутреннего рынка и предотвращения резкого скачка цен. В данном случае балансирование между внутренними потребностями и внешнеэкономическими интересами является ключевым заданием», — заключил Диашов.
Контекст
Запрет экспорта — это не стратегия на годы, а тактический шаг, чтобы остудить рынок. Правительство балансирует между внутренней стабильностью и внешнеэкономическими потерями. Как это обернётся для самих ВИНКов — ещё вопрос.
Фото на обложке: Unsplash
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