75% представителей российских предпринимателей в малом бизнесе ведут дело в одиночку

75% представителей малого бизнеса в России ведут дело в одиночку, показало исследование. Лишь малая часть респондентов признались, что в качестве партнера по бизнесу имеют знакомого, друга или супруга, а большинство «стартовали» в своем деле исключительно на собственные средства.
Большинство российских предпринимателей из сферы услуг в малом бизнесе являются одиночками в своем деле. В этом признались 75% респондентов, которые участвовали в опросе сервиса «Авито Услуги».
Менее 10% участников опроса в качестве партнера по бизнесу имеют друга, знакомого или супруга. При этом 76% респондентов начали свое дело исключительно на собственные средства. 10% использовали для старта кредит в банке, 6% – заняли у друзей или родственников.
Половина участвовавших в опросе предпринимателей назвали успехом своего бизнеса достижение баланса между работой и личной жизнью. Также около половины респондентов посчитали таковым финансовую независимость, меньшее количество опрошенных – общественное признание.
Опрос проводили в первой половине ноября среди 3 тыс. респондентов-предпринимателей по всей России.
Фото на обложке: Halay Alex /
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