Каждый второй малый бизнес в России ощутил на себе последствия экономического спада — исследование

67% представителей малого бизнеса ощутили на себе последствия экономического спада, показал опрос. У предпринимателей снижается выручка вследствие пониженного спроса, усложняются цепочки поставок. Большинство респондентов считают меры, предпринимаемые властями для стабилизации ситуации, недостаточными.

Опрос 6 тысяч предпринимателей и руководителей бизнеса провел институт бизнес-омбудсмена Бориса Титова с 17 по 21 мая.

Самой значимой проблемой в текущей ситуации бизнесмены назвали упадок спроса – так считают 62,2% респондентов. Проблемы с импортными поставками испытывает каждый четвертый, каждый третий столкнулся с усложнением логистики.

О падении выручки сообщили 29,4% опрошенных, но они «держат ситуацию под контролем». 7% респондентов охарактеризовали текущую ситуацию своего бизнеса как кризисную, 5% уже закрыли свое дело или собираются сделать это в ближайшее время.

«Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития», – отметил Борис Титов.

О необходимости кардинальных реформ заявили и большинство респондентов. 56% из них считают, что следует «менять правила игры» и отказаться от «косметических изменений».

В качестве принимаемых мер поддержки опрошенные предприниматели считают наилучшими – снижение налогов (52%), страховых взносов с заработной платы (49%), повышение доступности кредитов (45%).

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