Каждый второй малый бизнес в России ощутил на себе последствия экономического спада — исследование

67% представителей малого бизнеса ощутили на себе последствия экономического спада, показал опрос. У предпринимателей снижается выручка вследствие пониженного спроса, усложняются цепочки поставок. Большинство респондентов считают меры, предпринимаемые властями для стабилизации ситуации, недостаточными.
Опрос 6 тысяч предпринимателей и руководителей бизнеса провел институт бизнес-омбудсмена Бориса Титова с 17 по 21 мая.
Самой значимой проблемой в текущей ситуации бизнесмены назвали упадок спроса – так считают 62,2% респондентов. Проблемы с импортными поставками испытывает каждый четвертый, каждый третий столкнулся с усложнением логистики.
О падении выручки сообщили 29,4% опрошенных, но они «держат ситуацию под контролем». 7% респондентов охарактеризовали текущую ситуацию своего бизнеса как кризисную, 5% уже закрыли свое дело или собираются сделать это в ближайшее время.
«Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития», – отметил Борис Титов.
О необходимости кардинальных реформ заявили и большинство респондентов. 56% из них считают, что следует «менять правила игры» и отказаться от «косметических изменений».
В качестве принимаемых мер поддержки опрошенные предприниматели считают наилучшими – снижение налогов (52%), страховых взносов с заработной платы (49%), повышение доступности кредитов (45%).
Фото на обложке: bellena /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Альфа-Банк», «Делобанк» и ПСБ признаны лучшими мобильными банками для предпринимателей
- 2 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
- 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
- 4 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
- 5 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
ВОЗМОЖНОСТИ
31 мая 2022
31 мая 2022
01 июня 2022