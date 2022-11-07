Россияне рассказали, сколько готовы потратить в «Черную пятницу»

В России 24-26 ноября пройдет акция «Черная пятница». Более 70% россиян запланировали покупки на ноябрьских распродажах. Представители «Яндекс Маркета», Wildberries и «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили высокий интерес покупателей к соответствующим разделам на своих площадках.

Самые желанные и популярные товары в эти дни — ноутбуки, телефоны и другие гаджеты. В этом году большинство россиян планируют потратить на распродажах не меньше, чем в 2021 году, передает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Каждый третий опрошенный выбирает технику для себя, еще примерно 20% уже выбирают подарки к зимним праздникам. Почти 50% россиян заинтересовались скидками на электронику, гаджеты и бытовую технику. По данным аналитиков «Битрикс24», 36% покупателей планируют потратить до 5 тыс. рублей во время «Черной пятницы» в 2022 году.

Фото на обложке: Ververidis Vasilis / Shutterstock