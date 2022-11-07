Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне рассказали, сколько готовы потратить в «Черную пятницу»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России 24-26 ноября пройдет акция «Черная пятница». Более 70% россиян запланировали покупки на ноябрьских распродажах. Представители «Яндекс Маркета», Wildberries и «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили высокий интерес покупателей к соответствующим разделам на своих площадках.

Россияне рассказали, сколько готовы потратить в «Черную пятницу»

Самые желанные и популярные товары в эти дни — ноутбуки, телефоны и другие гаджеты. В этом году большинство россиян планируют потратить на распродажах не меньше, чем в 2021 году, передает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Каждый третий опрошенный выбирает технику для себя, еще примерно 20% уже выбирают подарки к зимним праздникам. Почти 50% россиян заинтересовались скидками на электронику, гаджеты и бытовую технику. По данным аналитиков «Битрикс24», 36% покупателей планируют потратить до 5 тыс. рублей во время «Черной пятницы» в 2022 году.

Фото на обложке: Ververidis Vasilis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7 шагов, как выбрать нишу для торговли на Wildberries и не потерять деньги
  2. 2 Эксперты «СберМегаМаркета» расскажут, как подготовиться к высокому сезону на маркетплейсе
  3. 3 Как «СберМаркет» трансформировался в Retail media: кейс
  4. 4 Спортивная одежда на маркетплейсах: что поменялось с января, топ-3 бренда по продажам и тренды
  5. 5 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ