Россияне рассказали, сколько готовы потратить в «Черную пятницу»

В России 24-26 ноября пройдет акция «Черная пятница». Более 70% россиян запланировали покупки на ноябрьских распродажах. Представители «Яндекс Маркета», Wildberries и «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили высокий интерес покупателей к соответствующим разделам на своих площадках.
Самые желанные и популярные товары в эти дни — ноутбуки, телефоны и другие гаджеты. В этом году большинство россиян планируют потратить на распродажах не меньше, чем в 2021 году, передает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Каждый третий опрошенный выбирает технику для себя, еще примерно 20% уже выбирают подарки к зимним праздникам. Почти 50% россиян заинтересовались скидками на электронику, гаджеты и бытовую технику. По данным аналитиков «Битрикс24», 36% покупателей планируют потратить до 5 тыс. рублей во время «Черной пятницы» в 2022 году.
Фото на обложке: Ververidis Vasilis /
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