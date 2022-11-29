В категориях с наибольшим количеством покупок в «черную пятницу» сменился лидер

В этом году по итогам «черной пятницы» впервые за последние несколько лет сменился лидер в категориях с наибольшим количеством покупок – «электроника и смартфоны» уступила «одежде и обуви» и «товарам для дома и сада», подсчитали в Admitad. На маркетплейсы пришлось более 60% продаж в период распродажи.

Во время длившейся неделю «черной пятницы» покупатели в России сделали на 43% больше заказов по сравнению с периодом вне распродажи и потратили на покупку на 57% больше, сообщил поставщик IT-решений в сфере маркетинга Admitad.

В 2022 году «электроника» уступила первую позицию в рейтинге самых популярных категорий для покупок в «черную пятницу». Российские покупатели сделали больше заказов в «одежде, аксессуарах и обуви». На второй строчке по популярности разместилась категория «товаров бьюти-сферы» – косметика, средства гигиены и другие.

В мировом масштабе доля одежды, аксессуаров, обуви и часов составила 29,2% в общем числе заказов в «черную пятницу», товаров для дома и сада – 21,1%, электроники и смартфонов – 16,4%. Более 60% заказов в период распродажи были совершены на маркетплейсах.

«Но покупательская активность на онлайн-площадках и в магазинах отдельных брендов оказалась очень похожей – пользователи интересовались одними и теми же товарами», – отметили в Admitad.

В среднем количество заказов в «черную пятницу» в 2022 году выросло на 2-15% в сравнении с 2021-ым, оценили эксперты.

Фото на обложке: Golotsvan / Shutterstock