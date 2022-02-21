Итоги Совбеза РФ: обвал фондовых индексов и падение национальной валюты

Индекс РТС рухнул на 13,2%, Мосбиржи – на 10,5%, доллар и евро прибавили по полтора рубля – таковы итоги Совета безопасности РФ под председательством Владимира Путина. На нем обсуждали признание Донецкой и Луганской Народных Республик.

Торговая сессия на фондовой бирже в понедельник закончилась падением индексов РТС и Мосбиржи на 13,2% и 10,5% соответственно. Объемы торгов на бирже были близки к рекордным, падение индексов стало максимальным с марта 2020 года.

Значительно рухнули котировки «Сбера» – на 14,56%, «Роснефти» на 13,87%, Beluga Group на 13,8%, «Мечела» на 13,2%, «Аэрофлота» на 13,03%, ВТБ на 12,42%. Акции «Газпрома», «Сегежи» и «Магнита» подешевели на ~10%.

Доллар США прибавил 1,87% и вырос до 78,76 рублей, евро подорожал на 2,07% до 89,34 рубля.

Падением фондовых индексов и национальной валюты российский рынок отреагировал на итоги заседания Совета безопасности России под председательством Владимира Путина и общее напряжение вокруг ситуации на Украине.

Совбез обсуждал признание Донецкой и Луганских Народных Республик. «За» выступили премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МВД Владимир Колокольцев и другие участники заседания.

Владимир Путин сообщил, что решение о признании ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля.

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