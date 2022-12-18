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Экс-сотрудники Twitter создают соцсеть для темнокожих в качестве альтернативы платформе Маска

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Бывшие топ-менеджеры Twitter Альфонсо Террелл и ДеВарис Браун рассказали о создании соцсети Spill. Она задумывается, как «платформа для общения в режиме реального времени, которая ставит» на первое место поддержку меньшинств.

Экс-сотрудники Twitter создают соцсеть для темнокожих в качестве альтернативы платформе Маска

Как рассказали TechCrunch основатели Spill, новая соцсеть должна стать «убежищем для создателей контента из Black Twitter» — неофициального сообщества внутри Twitter, состоящего в основном из афроамериканских пользователей платформы.

«Хотя Spill предназначен для всех, мы заботимся о культурных лидерах, которые часто задают новые тенденции, но при этом зачастую остаются незамеченными и недооцененными, — написал Террелл в анонсе приложения в Twitter. — Да, мы имеем в виду темнокожих авторов, квир-авторов и множество влиятельных голосов за пределами США».

Запуск приложения Spill должен состояться в январе 2023 года.

Создатели Spill планируют использовать блокчейн-технологии в процессе монетизации контента. С ее помощью будет определяться, насколько тот или иной пост «стал вирусным», чтобы выплатить автору соответствующую компенсацию.

Альфонсо Террелл занимал пост глобального руководителя соцсетей и редакции Twitter последние три года, пока в прошлом месяце не попал под сокращение, начавшееся после прихода Илона Маска в компанию.

ДеВарис Браун был ведущим менеджером продукта Twitter более года, пока в 2020-м не ушел из компании ради создания стартапа Meroxa.

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Фото: Unsplash

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