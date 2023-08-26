Акции BlackBerry подорожали на 18% после сообщения о возможной продаже — Reuters

Инвестиционная компания Veritas Capital предложила BlackBerry выкупить всю компанию. Производитель обсуждает сделку и с другими потенциальными покупателями, пишет Reuters со ссылкой на источник.

На фоне новости об этом акции BlackBerry подорожали на 18,06% — до $5,23 за штуку на закрытии торгов. Рыночная капитализация компании составила $3,05 млрд.

BlackBerry основана в 1984 году. Компания стала известна своими смартфонами в начале 2000-х годов. Она первой представила такие функции, как push-уведомления и обмен мгновенными сообщениями.

Доля BlackBerry на международном рынке достигала 20%, а в год продавалось более 50 млн устройств. Компания уже не производит телефоны и сосредоточилась на продуктах для кибербезопасности и IoT.

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