Эксперты BlackRock разуверились в беспроигрышности классической стратегии инвестирования

Стратеги крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock отказались от классической схемы формирования портфеля. В текущих рыночных условиях стратегия 60% акций и 40% облигаций перестала быть устойчивой, потому что доходность облигаций стала сильно зависеть от доходности акций, заявили эксперты.
Инвестиционная компания BlackRock отказалась от инвестирования по классической схеме 60/40, где 60% – акции, 40% – облигации. Об этом агентству Bloomberg сообщили стратеги организации.
Портфель 60/40 перестал быть устойчивым при существующих обстоятельствах, когда Федеральная резервная система США поднимает процентную ставку, чтобы побороть рекордную инфляцию.
В BlackRock считают, что доходность облигаций стала сильнее зависеть от доходности облигаций, поэтому подход к вложениям в активы с фиксированной доходностью нужно пересмотреть.
Индекс Bloomberg 60/40 рухнул по итогам 2022 года на 17%, что стало рекордным за несколько лет падением. В 2023 году индекс пошел вверх, но в BlackRock не видят в этом событии сигнала, говорящего о том, что индекс возвращается к устойчивому росту.
На данный момент инфляция в США находится на самом высоком за более чем 40 лет уровне. Чтобы снизить ее, в течение последнего года ФРС США поднимает учетную ставку – сейчас она находится на максимальном с 2007 года уровне в 4,75-5%.
Фото на обложке: Michael Vi /
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