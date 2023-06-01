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Основатели банка «Бланк» вышли из проекта

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Четверо основателей банка для предпринимателей «Бланк» вышли из проекта. Остальные топ-менеджеры и команда банка продолжат работу в компании. После реорганизации «Бланк» сохранит юридическое лицо и отдельную банковскую лицензию.

Основатели банка «Бланк» вышли из проекта

Четверо основателей банка «Бланк» – Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Роберт Сабирянов – вышли из проекта. Об этом RB.RU рассказал представитель «Бланка».

«Пришло время двигаться дальше и реализовывать новые идеи. Мы уверены, что более тесное партнерство “Бланка” с МКБ предоставит выгодный сервис для предпринимателей», – отметил сооснователь «Бланка» Дмитрий Салатов.  

Банк для предпринимателей «Бланк» является дочерним предприятием МКБ – Московского кредитного банка. «Бланк» будет «более тесно» интегрироваться с финтех-сервисами МКБ.

Руководить «Бланком» на первом этапе будет заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.

«”Бланк” и созданный им продукт будут важнейшим компонентом в рамках нашей стратегии по работе с предпринимателями», – подчеркнул Путятинский.

Вся действующая команда банка, в том числе ключевые руководители, продолжат работать в проекте. «Бланк» сохранит юридическое лицо – ООО «Бланк Банк» – и отдельную банковскую лицензию.

Представитель «Бланка» не сообщил, как изменятся доли в уставном капитале «Бланка» после выхода основателей.

Банк «Бланк» в 2021 году основали бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Нур Ибрагимов и Роберт Сабирянов.

Фото на обложке: Evgeny Karandaev / Shutterstock

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