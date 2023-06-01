Основатели банка «Бланк» вышли из проекта

Четверо основателей банка для предпринимателей «Бланк» вышли из проекта. Остальные топ-менеджеры и команда банка продолжат работу в компании. После реорганизации «Бланк» сохранит юридическое лицо и отдельную банковскую лицензию.
Четверо основателей банка «Бланк» – Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Роберт Сабирянов – вышли из проекта. Об этом RB.RU рассказал представитель «Бланка».
«Пришло время двигаться дальше и реализовывать новые идеи. Мы уверены, что более тесное партнерство “Бланка” с МКБ предоставит выгодный сервис для предпринимателей», – отметил сооснователь «Бланка» Дмитрий Салатов.
Банк для предпринимателей «Бланк» является дочерним предприятием МКБ – Московского кредитного банка. «Бланк» будет «более тесно» интегрироваться с финтех-сервисами МКБ.
Руководить «Бланком» на первом этапе будет заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.
«”Бланк” и созданный им продукт будут важнейшим компонентом в рамках нашей стратегии по работе с предпринимателями», – подчеркнул Путятинский.
Вся действующая команда банка, в том числе ключевые руководители, продолжат работать в проекте. «Бланк» сохранит юридическое лицо – ООО «Бланк Банк» – и отдельную банковскую лицензию.
Представитель «Бланка» не сообщил, как изменятся доли в уставном капитале «Бланка» после выхода основателей.
Банк «Бланк» в 2021 году основали бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Нур Ибрагимов и Роберт Сабирянов.
Фото на обложке: Evgeny Karandaev /
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