Отказ от привязки к банковскому счёту: сооснователь «Бланка» рассказал о банке для бизнеса

Бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» запустили «Бланк» — банк, ориентированный на предпринимателей. По словам создателей, функции «Бланка» будут уникальными для российской банковской сферы.

В запуске «Бланка» участвовало несколько членов экс-руководства «Модульбанка»: финансовый директор Алексей Васильев, директор по продажам и развитию региональной сети Антон Захаров, директор по маркетингу Дмитрий Салатов, операционный директор Нур Ибрагимов, а также технический директор Роберт Сабирянов.

Кроме того, к команде банка присоединились директор по продукту из агентства продуктового дизайна «Простор» Артем Чернышев и бывший руководитель службы поддержки «Рокетбанка» Исмаил Алиев. На данный момент «Бланк» работает по приглашениям, но в будущем услуги банка станут общедоступными. В комментарии для RB.RU Дмитрий Салатов, занявший в новом проекте позицию директора по маркетингу и PR, отметил, что идею о своём банке основатели формировали давно.

«Опыт в «Модульбанке» дал понимание рынка и ограничений текущих игроков. И мы решили запустить свой банк, который бы имел те преимущества и возможности, которых ещё нет на рынке. В октябре мы начали активную работу и вот объявили запуск сейчас», — рассказал Салатов RB.RU.

Новый продукт ориентирован преимущественно на предпринимателей. Вместо традиционных тарифов с фиксированным набором опций «Бланк» предлагает базовый бесплатный тариф, который можно персонализировать — добавить необходимое количество платёжек, выбрать сумму снятия наличных или вывода на счет физлица.

Основной особенностью «Бланка» позиционируется отказ от привязки к банковскому счету как таковому и переход на финансовые потоки: это поможет автоматизировать расходные статьи и сделать их учёт проще и нагляднее, заявляют в банке.

«Внутри приложения предприниматель может в несколько кликов настроить правило, которое будет распределять входящие деньги по любой логике. Например, потоки могут автоматически откладывать каждый месяц/неделю/день фиксированную сумму на аренду офиса, забирать процент от входящих поступлений на налоги или новую машину», — отметил Салатов.

В дальнейшем создатели предполагают распространить принцип потоков и на другие банковские продукты — будь то поток выручки от эквайринга, пополняемый кредитный поток от банка или валютный поток, в котором предприниматели смогут настраивать правила конвертации валют в зависимости от их курсов. «Всё это, в конечном счете, работает на создание бесшовной инфраструктуры между банковским сервисом и ежедневной деятельностью предпринимателей», — заявил Салатов.

Сначала новый банк будет ориентироваться на NPS-предпринимателей и их взаимодействие с продуктом. «Мы считаем, что главный приоритет – это счастье клиента. <...> Главная задача — чтобы предприниматели получали удовольствие от ведения бизнеса», — заключил Салатов.

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Фото: boggy22 / Depositphotos.