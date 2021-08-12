Blizzard уволила руководителей команды разработчиков Diablo 4 после харассмент-скандала

Издатель World of Warcraft, Starcraft, Overwatch и других популярных во всем мире игр уволил руководителей команды разработчиков Diablo 4 и старшего гейм-дизайнера WoW после харассмент-скандала. В менеджменте Blizzard говорят, что у них еще есть «талантливые сотрудники».

Об увольнении директора разработки Diablo 4 Луиса Барриги, лид-дизайнера Джесси МакКри и старшего гейм-дизайнера World of Warcraft Джонатана Лекрафта сообщило издание Kotaku.

Поводом стал недавний скандал, связанный с харассментом и дискриминацией в Activision Blizzard. По информации, раскрытой в судебном иске департамента по защите трудовых и жилищных прав штата Калифорния, работающие в компании женщины подвергались сексуальным домогательствам. Кроме того, их гонорары занижены, а мужчины перекладывают на них работу.

После скандала из Activision Blizzard уволился президент и главный операционный директор Дж. Аллен Брэк. Сотрудники компании объявили забастовку, игроки потребовали удалить из игры предметы, названные в честь обвиняемых в домогательствах разработчиков, а акционеры Activision Blizzard подали на нее в суд.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!