Blizzard уволила руководителей команды разработчиков Diablo 4 после харассмент-скандала

Издатель World of Warcraft, Starcraft, Overwatch и других популярных во всем мире игр уволил руководителей команды разработчиков Diablo 4 и старшего гейм-дизайнера WoW после харассмент-скандала. В менеджменте Blizzard говорят, что у них еще есть «талантливые сотрудники».
Об увольнении директора разработки Diablo 4 Луиса Барриги, лид-дизайнера Джесси МакКри и старшего гейм-дизайнера World of Warcraft Джонатана Лекрафта сообщило издание Kotaku.
Поводом стал недавний скандал, связанный с харассментом и дискриминацией в Activision Blizzard. По информации, раскрытой в судебном иске департамента по защите трудовых и жилищных прав штата Калифорния, работающие в компании женщины подвергались сексуальным домогательствам. Кроме того, их гонорары занижены, а мужчины перекладывают на них работу.
После скандала из Activision Blizzard уволился президент и главный операционный директор Дж. Аллен Брэк. Сотрудники компании объявили забастовку, игроки потребовали удалить из игры предметы, названные в честь обвиняемых в домогательствах разработчиков, а акционеры Activision Blizzard подали на нее в суд.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Adidas продаст бренд Reebok за €2,1 млрд
- 2 Индийская ракета со спутником на борту рухнула спустя 6 минут после запуска
- 3 Оценка Reddit выросла с $6 млрд до $10 млрд после последнего раунда инвестиций
- 4 Российская Cabra VC запустила новый фонд на $50 млн для поиска стартапов ранних стадий
- 5 Мировые финтех-стартапы привлекли $98 млрд за полгода