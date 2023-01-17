Blizzard уходит с китайского рынка

Американский разработчик игр Blizzard уйдет из Китая, поскольку компании не удалось договориться с местным издателем NetEase о продлении лицензии. Игры Blizzard станут недоступны для китайских пользователей 23 января, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление разработчика.

Вопрос продления лицензионного соглашения обсуждался в течение долгого времени, однако сторонам не удалось достичь консенсуса. Переговоры завершились в ноябре. Blizzard в январе выступила с предложением продлить действие соглашения хотя бы на шесть месяцев, однако инициатива не нашла поддержки у китайской стороны.

Отмечается, что поиском новых партнеров для реализации продуктов на рынке Китая разработчик занимается уже несколько месяцев. При этом, по информации South China Morning Post, до 23 января этот процесс не завершится, а значит, китайским игрокам станут недоступны такие продукты компании, как Warcraft, Diablo, Overwatch и другие.

В Blizzard такие последствия предусмотрели и предложили китайским клиентам сервис, позволяющий сохранить игровой прогресс.

Издатель NetEase уже распустил подразделение Blizzard в Шанхае, где еще осенью работало около ста сотрудников.

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