Blizzard впервые выпустит игру в Steam. Ранее продукты компании выходили только на собственной платформе Battle.net. Покорение Steam разработчик начнет с многопользовательского шутера Overwatch 2 – скачать его можно будет уже 10 августа.

Разработчик видеоигр Activision Blizzard впервые выпустит игру вне собственной платформы Battle.net. Этой игрой станет многопользовательский шутер от первого лица Overwatch 2, объявила компания.

«Мы хотим дать каждому шанс испытать наши вселенные со старыми друзьями и завести новых, независимо от того, как они хотят играть», – отметили в Blizzard.

Overwatch 2 в Steam будет доступна для скачивания с 10 августа. Игру распространяют по модели free-to-play, то есть бесплатно.

В Blizzard подчеркнули, что ее собственная платформа Battle.net остается приоритетной для компании.

Фото на обложке: mmorpg