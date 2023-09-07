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В «Синергии» откроется первый в России факультет блокчейна и криптовалют

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В университете «Синергия» откроется первый в России факультет блокчейна и криптовалют. На нем студентов также будут обучать программированию, разработке веб-сервисов, обработке больших данных.  

В «Синергии» откроется первый в России факультет блокчейна и криптовалют

В России откроется первый факультет блокчейна и криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе университета «Синергия».

Студентов обучат основам технологии блокчейна, способам ее применения, безопасности в области криптографии, программированию смарт-контрактов. Также учащимся будут преподавать криптовалюту как дисциплину, ее влияние на экономику, обучат их проводить исследования криптовалютного рынка.

Помимо блокчейна и криптовалют, студентов будут обучать программированию, обработке больших данных, работе с системами искусственного интеллекта.

«Студенты смогут пройти практику в Loginom, Pix Robotics, 1C, GreenData, Ред Софт, Astra Linux, Alt Linux и других компаниях», – сообщили в «Синергии».

Отдельные образовательные дисциплины по блокчейну и криптовалютам есть в МГУ, НИУ ВШЭ, НИТУ МИСиС, МФТИ и СПбГЭУ.

Фото на обложке: Chinnapong / Shutterstock

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