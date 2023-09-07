В «Синергии» откроется первый в России факультет блокчейна и криптовалют

В университете «Синергия» откроется первый в России факультет блокчейна и криптовалют. На нем студентов также будут обучать программированию, разработке веб-сервисов, обработке больших данных.
В России откроется первый факультет блокчейна и криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе университета «Синергия».
Студентов обучат основам технологии блокчейна, способам ее применения, безопасности в области криптографии, программированию смарт-контрактов. Также учащимся будут преподавать криптовалюту как дисциплину, ее влияние на экономику, обучат их проводить исследования криптовалютного рынка.
Помимо блокчейна и криптовалют, студентов будут обучать программированию, обработке больших данных, работе с системами искусственного интеллекта.
«Студенты смогут пройти практику в Loginom, Pix Robotics, 1C, GreenData, Ред Софт, Astra Linux, Alt Linux и других компаниях», – сообщили в «Синергии».
Отдельные образовательные дисциплины по блокчейну и криптовалютам есть в МГУ, НИУ ВШЭ, НИТУ МИСиС, МФТИ и СПбГЭУ.
Фото на обложке: Chinnapong /
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