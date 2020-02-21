В Москве пройдет форум Blockchain Life 2020
22-23 апреля состоится форум, посвященный блокчейну, майнингу и криптовалютам, ― Blockchain Life 2020. На сцене выступят российские и зарубежные спикеры, а участники смогут пообщаться друг с другом.
На форуме эксперты обсудят внедрение блокчейна в бизнес, банки и государственные структуры, тренды развития технологии, будущее криптовалюты и юридические вопросы, связанные с ней, новые способы майнинга и многое другое.
В качестве спикеров форума выступят представители крупного бизнеса, стартапов, власти, блогеры и юристы из разных стран. Среди них:
- Руслан Енсебаев, вице-министр финансов Республики Казахстан;
- Сергей Лукашин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;
- Хоселит Рамирез, глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro;
- Сергей Хитров, основатель Listing.help;
- Анатолий Каплан, основатель Forklog;
- Артур Азизов, основатель B2Broker;
- Булет Калиев, руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte;
- Николай Муханов, исполнительный директор S7 TechLab и другие.
Участникам будет доступно приложение «Нетворкинг 2.0», с помощью которого гости смогут выбирать нужного специалиста и общаться с ним. Также в рамках форума пройдут быстрые встречи, на которых за короткое время можно будет рассказать о себе и получить полезные связи.
Узнать подробности программы, полный список спикеров и купить билет можно на сайте форума.
Фото на обложке: Ilze Lucero/Unsplash
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