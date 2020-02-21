В Москве пройдет форум Blockchain Life 2020

22-23 апреля состоится форум, посвященный блокчейну, майнингу и криптовалютам, ― Blockchain Life 2020. На сцене выступят российские и зарубежные спикеры, а участники смогут пообщаться друг с другом.

На форуме эксперты обсудят внедрение блокчейна в бизнес, банки и государственные структуры, тренды развития технологии, будущее криптовалюты и юридические вопросы, связанные с ней, новые способы майнинга и многое другое.

В качестве спикеров форума выступят представители крупного бизнеса, стартапов, власти, блогеры и юристы из разных стран. Среди них:

Руслан Енсебаев , вице-министр финансов Республики Казахстан;

, вице-министр финансов Республики Казахстан; Сергей Лукашин , директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;

, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ; Хоселит Рамирез , глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro;

, глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro; Сергей Хитров , основатель Listing.help;

, основатель Listing.help; Анатолий Каплан , основатель Forklog;

, основатель Forklog; Артур Азизов , основатель B2Broker;

, основатель B2Broker; Булет Калиев , руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte;

, руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte; Николай Муханов, исполнительный директор S7 TechLab и другие.

Участникам будет доступно приложение «Нетворкинг 2.0», с помощью которого гости смогут выбирать нужного специалиста и общаться с ним. Также в рамках форума пройдут быстрые встречи, на которых за короткое время можно будет рассказать о себе и получить полезные связи.



Узнать подробности программы, полный список спикеров и купить билет можно на сайте форума.

Фото на обложке: Ilze Lucero/Unsplash