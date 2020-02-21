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В Москве пройдет форум Blockchain Life 2020

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

22-23 апреля состоится форум, посвященный блокчейну, майнингу и криптовалютам, ― Blockchain Life 2020. На сцене выступят российские и зарубежные спикеры, а участники смогут пообщаться друг с другом.

В Москве пройдет форум Blockchain Life 2020

На форуме эксперты обсудят внедрение блокчейна в бизнес, банки и государственные структуры, тренды развития технологии, будущее криптовалюты и юридические вопросы, связанные с ней, новые способы майнинга и многое другое.

В качестве спикеров форума выступят представители крупного бизнеса, стартапов, власти, блогеры и юристы из разных стран. Среди них:

  • Руслан Енсебаев, вице-министр финансов Республики Казахстан;
  • Сергей Лукашин,  директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;
  • Хоселит Рамирез, глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro;
  • Сергей Хитров, основатель Listing.help;
  • Анатолий Каплан, основатель Forklog;
  • Артур Азизов, основатель B2Broker;
  • Булет Калиев, руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte;
  • Николай Муханов, исполнительный директор S7 TechLab и другие.

Участникам будет доступно приложение «Нетворкинг 2.0», с помощью которого гости смогут выбирать нужного специалиста и общаться с ним. Также в рамках форума пройдут быстрые встречи, на которых за короткое время можно будет рассказать о себе и получить полезные связи.

Узнать подробности программы, полный список спикеров и купить билет можно на сайте форума.

Фото на обложке: Ilze Lucero/Unsplash

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25 февраля 2020

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