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«Тинькофф Инвестиции» запустили внебиржевые торги заблокированными активами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф Инвестиции» запустили внебиржевые торги заблокированными активами. Сделки можно совершать с паями биржевых фондов и акциями 30 компаний, среди которых Nvidia, Coca-Cola, Bank of America.

«Тинькофф Инвестиции» запустили внебиржевые торги заблокированными активами

Торги будут открыты с 14:00 до 19:00 по московскому времени в рабочие дни, сообщил брокер. Инвесторам будут доступны только два режима – «лучшая цена» и «лимитная заявка». Торги внебиржевые, то есть клиенты брокера перепродают активы друг другу.

Продать заблокированные на бирже активы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Купить ценные бумаги смогут только квалифицированные, уточнил брокер.

Площадка отметила, что на первом этапе клиентам будут доступны торги 30 паями биржевых фондов (ETF) и акциями компаний, среди которых Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America и AT&T.

Национальный расчетный депозитарий попал под санкции в июне. По оценке Банка России, общая сумма заблокированных в депозитарии ценных бумаг российских резидентов составляет около 6 трлн рублей.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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