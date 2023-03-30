В 2023 году стоимость рекламы у блогеров выросла на 10–20% — Коkос Group

Блогеры с начала 2023 года подняли стоимость на услуги рекламной интеграции на 10–20%, а цена привлечения новых клиентов на отечественных платформах выросла в 4–5 раз по сравнению с Meta*, показало исследование Коkос Group, с результатами которого ознакомился RB.RU.
Эксперты компании оценили, как новый закон о рекламе и блокировка зарубежных социальных платформ отразились на рынке отечественного блоггинга.
На долю блогеров в настоящее время приходится порядка 10–30% рекламных бюджетов компаний в зависимости от сезона. Популярность их услуг особенно возросла после блокировки Google Ads, Facebook Business*, каналов монетизации YouTube. В Instagram* нельзя запустить таргет, но все еще можно купить рекламу у блогера.
«Сам закон на доходы инфлюенсеров сильно не повлиял, так как блогеры подняли стоимость своих услуг на 10–20% в том числе и потому, что им приходится делать дополнительную работу. То есть они уже заранее закладывают этот расход в прибыль», — сообщил CEO Коkос Group Александр Шокуров.
Также растет стоимость продаж рекламы через отечественные социальные сети. Эксперты связывают это не с новым законом, а с активным переходом контентмейкеров на новые площадки. В текущей ситуации выигрывают, в первую очередь, платформы, на которых доступны услуги paid social — «ВКонтакте» и Telegram. Стоимость лида на этих платформах выросла в 5 раз по сравнению с социальными сетями Meta*.
В Коkос Group также отмечают, что основные сложности для рынка пришлись на период с 1 сентября 2022 года, когда закон о маркировке рекламы только вступил в силу. Компании-клиенты и блогеры не понимали новых условий работы, однако сейчас большинство игроков адаптировались к новым условиям.
Коkос Group прогнозирует кратный рост дохода блогеров по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом.
*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
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