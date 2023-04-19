Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Заработки российских блогеров в 2023 году выросли на 30%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Заработки российских блогеров в 2023 году выросли на 30% – рекламодатели начали перераспределять бюджеты и больше вкладывать в инфлюенс-продвижение. В 2022 году доходы блогеров, наоборот, упали из-за прекращения монетизации на Youtube и ухода с рынка иностранных покупателей рекламы.

Заработки российских блогеров в 2023 году выросли на 30%

Доходы российских блогеров подсчитали специалисты сервиса Solar Staff, который автоматизирует работу с фрилансерами и блогерами.

В первом квартале 2023 года российские блогеры-физлица (их доля составляет 95%) стали зарабатывать на 27% больше, чем в том же периоде 2022 года. Их ежемесячные доходы в среднем составили 15,8 тыс. рублей. Заработки самозанятых блогеров (4% от всех блогеров) выросли на 35% до 57,1 тыс. рублей в месяц.

В Solar Staff ситуацию объяснили перераспределением рекламных бюджетов. Если раньше рекламодатели тратили деньги на таргетированную и контекстную рекламу, то сейчас больше вкладывают в инфлюенс-продвижение.

В 2023 году стоимость рекламы у российских блогеров выросла в среднем на 10-20%, показало исследование Kokoс Group. В компании прогнозировали, что в 2023 году доходы блогеров вырастут кратно по отношению к 2022 году.

По итогам 2022 года заработки топ-10 российских блогеров от рекламы упали на 12,4% до 1,1 млрд рублей. На снижение доходов повлияло отключение монетизации на YouTube и уход с рынка иностранных рекламодателей.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 6 заветных желаний фрилансера
  2. 2 5 стереотипов о ведении бизнеса на медиарынке
  3. 3 Старый новый influence-маркетинг: как получить высокие показатели без таргета
  4. 4 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
  5. 5 Запуск рекламы у блогеров в новых реалиях: что нужно знать?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 апреля 2023

M4M OC2 Innovation Support Individual

20 апреля 2023

DatsArt Space

20 апреля 2023

К.О.Д. Кастинг креативных проектов

Все ВОЗМОЖНОСТИ