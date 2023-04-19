Заработки российских блогеров в 2023 году выросли на 30%

Заработки российских блогеров в 2023 году выросли на 30% – рекламодатели начали перераспределять бюджеты и больше вкладывать в инфлюенс-продвижение. В 2022 году доходы блогеров, наоборот, упали из-за прекращения монетизации на Youtube и ухода с рынка иностранных покупателей рекламы.

Доходы российских блогеров подсчитали специалисты сервиса Solar Staff, который автоматизирует работу с фрилансерами и блогерами.

В первом квартале 2023 года российские блогеры-физлица (их доля составляет 95%) стали зарабатывать на 27% больше, чем в том же периоде 2022 года. Их ежемесячные доходы в среднем составили 15,8 тыс. рублей. Заработки самозанятых блогеров (4% от всех блогеров) выросли на 35% до 57,1 тыс. рублей в месяц.

В Solar Staff ситуацию объяснили перераспределением рекламных бюджетов. Если раньше рекламодатели тратили деньги на таргетированную и контекстную рекламу, то сейчас больше вкладывают в инфлюенс-продвижение.

В 2023 году стоимость рекламы у российских блогеров выросла в среднем на 10-20%, показало исследование Kokoс Group. В компании прогнозировали, что в 2023 году доходы блогеров вырастут кратно по отношению к 2022 году.

По итогам 2022 года заработки топ-10 российских блогеров от рекламы упали на 12,4% до 1,1 млрд рублей. На снижение доходов повлияло отключение монетизации на YouTube и уход с рынка иностранных рекламодателей.

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