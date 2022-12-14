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Доходы российских блогеров упали на 80% за год

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Доходы российских блогеров упали за год на 80%, подсчитали в коммуникационных агентствах. Больше других потеряли авторы контента с относительно небольшой аудиторией, рассказывающих о моде, видеоиграх и IT.

Доходы российских блогеров упали на 80% за год

Коммуникационные агентства оценили падение доходов российских блогеров в 2022 году в 80%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Основными причинами снижения доходов эксперты называют последствия санкций, а именно прекращение работы в России иностранных рекламодателей, отключение монетизации на платформах, ограничения работы социальных сетей, трудности с денежными переводами между странами.

Максимальное снижение доходов ощутили блогеры, рассказывающие о моде, видеоиграх, IT и тех сферах, в которых большинство рекламодателей были иностранными, рассказала основатель агентства LVL UP Ирина Кобеляцкая.

В ноябре стоимость рекламных интеграций у российских блогеров выросла, сообщили «Ведомости». Авторы контента с большой аудиторией и селебрити подняли цену на 10-20%, блогеры со средней аудиторией – на 10%.

Фото на обложке: antoniodiaz / Shutterstock

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