Доходы российских блогеров упали на 80% за год

Доходы российских блогеров упали за год на 80%, подсчитали в коммуникационных агентствах. Больше других потеряли авторы контента с относительно небольшой аудиторией, рассказывающих о моде, видеоиграх и IT.
Коммуникационные агентства оценили падение доходов российских блогеров в 2022 году в 80%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
Основными причинами снижения доходов эксперты называют последствия санкций, а именно прекращение работы в России иностранных рекламодателей, отключение монетизации на платформах, ограничения работы социальных сетей, трудности с денежными переводами между странами.
Максимальное снижение доходов ощутили блогеры, рассказывающие о моде, видеоиграх, IT и тех сферах, в которых большинство рекламодателей были иностранными, рассказала основатель агентства LVL UP Ирина Кобеляцкая.
В ноябре стоимость рекламных интеграций у российских блогеров выросла, сообщили «Ведомости». Авторы контента с большой аудиторией и селебрити подняли цену на 10-20%, блогеры со средней аудиторией – на 10%.
Фото на обложке: antoniodiaz /
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