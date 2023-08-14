Доходы топ-10 российских блогеров от интеграции рекламы выросли в первом полугодии на 19%

Доходы от рекламных интеграций 10 самых популярных российских блогеров в первом полугодии выросли в среднем на 19%. Больше других увеличились заработки Влада А4, Алексея Пивоварова (признан иноагентом) и Иды Галич.
Самые популярные российские блогеры по итогам первого полугодия 2023 года заработали на рекламных интеграциях в среднем на 19% больше, доведя средний уровень своего дохода до 483 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ассоциации блогеров и агентств.
Больше других заработок увеличился у Влада А4 (+792%, 106 млн рублей), Алексея Пивоварова (признан иностранным агентом) (+55%, 131 млн рублей), Иды Галич (+186%, 14 млн рублей).
На интеграциях меньше зарабатывать стали Юрий Дудь (признан иностранным агентом) (-114%, 63 млн рублей), Екатерина Шульман (признана иностранным агентом) (-1700%, 500 тыс. рублей), Ксения Собчак (-8%, 99 млн рублей).
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