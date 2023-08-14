Доходы от рекламных интеграций 10 самых популярных российских блогеров в первом полугодии выросли в среднем на 19%. Больше других увеличились заработки Влада А4, Алексея Пивоварова (признан иноагентом) и Иды Галич.

Доходы топ-10 российских блогеров от интеграции рекламы выросли в первом полугодии на 19%