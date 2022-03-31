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Лига безопасного интернета поможет российским блогерам судиться с Meta

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Лига безопасного интернета окажет помощь российским блогерам в сопровождении исков к Meta* с требованием возместить убытки в результате ее экстремистской деятельности, сообщила директор организации Екатерина Мизулина

Лига безопасного интернета поможет российским блогерам судиться с Meta

По словам Мизулиной, после судебного решения о признании Meta экстремистской организацией шансы на продолжение работы Facebook* и Instagram* в России равны нулю. «Россия и весь русскоязычный мир сейчас теряют колоссальную аудиторию. Это пока идет постепенно, но это так», — передает ТАСС ее слова.

Любые претензии блогеров должны быть обращены не к России, а к самой Meta, считает Мизулина. По ее словам, блогеры имеют полное право обращаться с исками к американской IT-корпорации в суд с требованием возместить понесенные убытки в результате экстремистской деятельности. 

«Лига безопасного интернета готова оказать полное юридическое содействие, сопровождение такого рода исков как на территории нашей страны, так и в других странах, если они будут поданы в суд», — заявила она.

Российский суд 21 марта 2022 года признал Meta экстремистской организацией и запретил работу входящих в нее Facebook и Instagram в РФ. Такое решение суд вынес по иску Генпрокуратуры.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Ignatiev Alexandr / Shutterstock

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