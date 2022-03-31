Лига безопасного интернета поможет российским блогерам судиться с Meta

Лига безопасного интернета окажет помощь российским блогерам в сопровождении исков к Meta* с требованием возместить убытки в результате ее экстремистской деятельности, сообщила директор организации Екатерина Мизулина
По словам Мизулиной, после судебного решения о признании Meta экстремистской организацией шансы на продолжение работы Facebook* и Instagram* в России равны нулю. «Россия и весь русскоязычный мир сейчас теряют колоссальную аудиторию. Это пока идет постепенно, но это так», — передает ТАСС ее слова.
Любые претензии блогеров должны быть обращены не к России, а к самой Meta, считает Мизулина. По ее словам, блогеры имеют полное право обращаться с исками к американской IT-корпорации в суд с требованием возместить понесенные убытки в результате экстремистской деятельности.
«Лига безопасного интернета готова оказать полное юридическое содействие, сопровождение такого рода исков как на территории нашей страны, так и в других странах, если они будут поданы в суд», — заявила она.
Российский суд 21 марта 2022 года признал Meta экстремистской организацией и запретил работу входящих в нее Facebook и Instagram в РФ. Такое решение суд вынес по иску Генпрокуратуры.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Ignatiev Alexandr /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
- 2 Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)
- 3 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
- 4 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
- 5 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
ВОЗМОЖНОСТИ
31 марта 2022
31 марта 2022
31 марта 2022