80% россиян готовы бросить работу и стать блогерами — исследование

Платформа по работе с блогерами Perfluence совместно с аналитическим агентством Research Me провели исследование с целью узнать отношение россиян к профессии блогера.

Исследование проводилось в форме опроса среди 5 тысяч жителей России в возрасте от 16 до 55 лет.

По итогам исследования выяснилось, что самый распространенный возраст блогеров в России – от 25 до 34 лет (35%). Каждый четвертый блогер среди опрошенных относится к возрастной категории от 35 до 44 лет, а среди молодежи до 24 лет, по результатам опроса, неожиданно оказалось меньше всего блогеров – всего 16%.

При этом самым «блогерским» городом России стала Москва – 26% респондентов, которые уже ведут собственные блоги, живут в столице.

Среди тех участников опроса, кто уже ведет один или несколько блогов, 70% совмещают блогерство с основной работой. Из них 22% работают в сфере торговли, 11% трудятся в сфере транспорта, а по 10% работающих блогеров ведут собственный бизнес или заняты в сфере обслуживания.

Из них 28% хотели бы полностью переключиться на развитие социальных сетей и бросить основную работу, а остальные 72% блогеров не готовы к таким переменам. Половина из них (49%) рассматривают блогерство как хобби, а 29% не верят, что смогут зарабатывать на блогерстве достаточно денег.

При этом, среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы посвятить себя блогерству. Больше половины из них – россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых – девушки (73%).

39% респондентов готовы стать блогерами, если их доход будет превышать 100 тысяч рублей в месяц, еще 26% хотят, чтобы блог приносил им минимум 200 тысяч, а 25% россиян согласны уйти с основной работы в том случае, если он смогут зарабатывать на блогерстве от 500 тысяч до 1 млн рублей.

«С 2018 года мы наблюдаем кратный рост не только по количеству блогеров в России, но и объемам бюджетов, которые рекламодатели хотят вкладывать в продвижение с помощью инфлюенсеров. Блогер сегодня — это полноценная профессия, фактически "пятая власть", которая в ближайшие 5 лет вытеснит и заменит своим влиянием современные медиа», — сказал сооснователь платформы Perfluence Кирилл Пыжов.

Наиболее перспективными площадками у россиян считаются Instagram (42%), TikTok (30%), YouTube (19%) и Twitter (9%).

Китайский сервис для создания и просмотра коротких видео считается перспективной площадкой в основном среди молодежи – 80% респондентов, отметивших TikTok, – россияне от 16 до 24 лет. Больше половины (60%) россиян в возрасте от 25 до 25 лет до сих пор считают Instagram наиболее перспективной социальной сетью для развития своего блога.

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