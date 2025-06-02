На маркетплейсах упали продажи из-за блокировки мобильного интернета
Аналитики T-Data сообщили о значительном снижении оборота маркетплейсов в регионах, где был ограничен доступ к мобильному интернету. В период с 5 по 11 мая в Тульской области продажи упали на 8%, а в Ярославской — на 7%. С 19 по 24 мая падение составило 9% и 7% соответственно, пишет Shopper’s.
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В Москве, где также фиксировались временные блокировки в праздничные дни, изменения в продажах оказались минимальными — в пределах одного процента.
Аналитик Data Insight Сергей Семко отмечает, что продолжительные отключения мобильного интернета уменьшают количество интернет-заказов. Также с трудностями столкнулись пункты выдачи заказов (ПВЗ), поскольку работали «на доверительных условиях», что затрудняло учет выданных товаров, уточняет управляющий сетью из 70 ПВЗ Артем Бобцов. Продавцы, осуществляющие доставку самостоятельно, также испытывали трудности с отгрузкой товаров в ПВЗ.
По словам Семко, наиболее пострадали сервисы доставки еды: их работа была парализована в условиях высокой плотности населения. Курьеры не могли доставлять заказы и контактировать с клиентами, объяснил аналитик.
- Сотовые операторы предупреждали о проблемах с доступом в интернет с 7 по 9 мая в связи с мерами безопасности во время празднования Дня Победы. Дополнительные ограничения возникли 21 мая в семи регионах из-за атак дронов.
Фото на обложке: Paper Trident / Shutterstock / FOTODOM
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