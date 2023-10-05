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X5 Group внедрит автоматическую систему блокировки продаж просроченных продуктов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владелец «Перекрестков», «Пятерочек» и «Чижиков» внедрит автоматическую систему блокировки продаж просроченных продуктов в магазинах. Предполагается, что продукты, у которых истек срок годности, не попадут в чек, рассказали в X5 Group.

X5 Group внедрит автоматическую систему блокировки продаж просроченных продуктов

Управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик» компания внедрит в магазинах систему автоматической блокировки продаж просроченных товаров. Об этом представитель X5 Group рассказал ТАСС.   

«Видим в этой технологии, что продукты, на которых истек срок годности, просто не попадают в чек», – отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов. 

Богданов добавил, что компания будет масштабировать этот механизм на свои магазины по всей России. 

До 1 августа действовал эксперимент по автоматической блокировке продаж некоторых видов продукции с истекших сроком годности, в частности молочных продуктов и питьевой воды. По данным «Честного знака», это привело к снижению продаж просроченных продуктов на 25%.

Фото на обложке: Kwangmoozaa / Shutterstock

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