X5 Group внедрит автоматическую систему блокировки продаж просроченных продуктов

Владелец «Перекрестков», «Пятерочек» и «Чижиков» внедрит автоматическую систему блокировки продаж просроченных продуктов в магазинах. Предполагается, что продукты, у которых истек срок годности, не попадут в чек, рассказали в X5 Group.
Управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик» компания внедрит в магазинах систему автоматической блокировки продаж просроченных товаров. Об этом представитель X5 Group рассказал ТАСС.
«Видим в этой технологии, что продукты, на которых истек срок годности, просто не попадают в чек», – отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.
Богданов добавил, что компания будет масштабировать этот механизм на свои магазины по всей России.
До 1 августа действовал эксперимент по автоматической блокировке продаж некоторых видов продукции с истекших сроком годности, в частности молочных продуктов и питьевой воды. По данным «Честного знака», это привело к снижению продаж просроченных продуктов на 25%.
Фото на обложке: Kwangmoozaa /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бывший глава «Победы» Андрей Калмыков ушел с должности гендиректора «Перекрестка»
- 2 X5 Group запустила программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов
- 3 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 4 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
- 5 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
ВОЗМОЖНОСТИ
05 октября 2023
08 октября 2023
08 октября 2023