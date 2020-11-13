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Минторг США на время «заморозил» блокировку TikTok

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Министерство торговли США отложило введение ограничений для TikTok на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Минторг США на время «заморозил» блокировку TikTok

Приложение TikTok должно было прекратить работу в США с 12 ноября, но этого не произошло. Причиной стало решение окружного суда Филадельфии (штат Пенсильвания), куда подали иск три тиктокера — музыкант Алекс Чамберс, комик Дуглас Марланд и обозреватель Козетт Ринаб. Суд временно приостановил запретительные меры.

Еще одно дело, связанное ограничением TikTok, рассматривает федеральный апелляционный суд Вашингтона округа Колумбия. Иск подала китайская компания ByteDance, разработчик соцсети.

Минторг США уточняет, что блокировка приложения отложена до тех пор, пока не будут приняты правовые решения по судебным разбирательствам.

Напомним, американское правительство считает, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности. По указу Дональда Трампа ByteDance должна была продать активы TikTok в Штатах, чтобы избежать запрета на работу приложения.

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Фото: Pixabay

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