Bloomberg представили нейросеть, натренированную на решение финансовых задач

Компания Bloomberg представила новую языковую модель под названием BloombergGPT, которая была специально создана для выполнения различных задач, связанных с ведением бизнеса или управлением финансами.
Представленная 30 марта языковая модель BloombergGPT с 50 млрд параметров была обучена на обширной базе данных медиакомпании. Судя по первым отзывам, узкоспециализированная нейросеть превосходит своих конкурентов в решении конкретных финансовых задач.
Демонстрация возможностей BloombergGPT / @omarsar0
Среди возможных применений BloombergGPT создатели отмечают генерацию заголовков к новостям, поиск информации о различных компаниях и их руководителях, а также финансовую аналитику и отслеживание тенденций различных акций. В отличие от языковых моделей, которые тренировались на общих базах данных без конкретной направленности, нейросеть Bloomberg показывает более высокий процент правильных ответов и в целом лучше понимает специфичные для финансовой сферы запросы.
В техническом плане BloombergGPT превосходит язковые моедли ChatGPT-3 от OpenAI и LaMDA от Google, но уступает более крупным LLaMA и PaLM. На обучение нейросети разработчики потратили 53 дня — за это время было обратано 569 млрд токенов информации.
Фото на обложке: Kelly Sikkema /
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