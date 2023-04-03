Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Bloomberg представили нейросеть, натренированную на решение финансовых задач

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Компания Bloomberg представила новую языковую модель под названием BloombergGPT, которая была специально создана для выполнения различных задач, связанных с ведением бизнеса или управлением финансами.

Bloomberg представили нейросеть, натренированную на решение финансовых задач

Представленная 30 марта языковая модель BloombergGPT с 50 млрд параметров была обучена на обширной базе данных медиакомпании. Судя по первым отзывам, узкоспециализированная нейросеть превосходит своих конкурентов в решении конкретных финансовых задач.

Демонстрация возможностей BloombergGPT / @omarsar0

Демонстрация возможностей BloombergGPT / @omarsar0

  

Среди возможных применений BloombergGPT создатели отмечают генерацию заголовков к новостям, поиск информации о различных компаниях и их руководителях, а также финансовую аналитику и отслеживание тенденций различных акций. В отличие от языковых моделей, которые тренировались на общих базах данных без конкретной направленности, нейросеть Bloomberg показывает более высокий процент правильных ответов и в целом лучше понимает специфичные для финансовой сферы запросы.

Демонстрация возможностей BloombergGPT / @omarsar0

Получайте свежие новости о мире Web3 в рассылке. Регулярно.
Без рекламы.

Демонстрация возможностей BloombergGPT / @omarsar0
  

В техническом плане BloombergGPT превосходит язковые моедли ChatGPT-3 от OpenAI и LaMDA от Google, но уступает более крупным LLaMA и PaLM. На обучение нейросети разработчики потратили 53 дня — за это время было обратано 569 млрд токенов информации.

Фото на обложке: Kelly Sikkema / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?
  2. 2 Россия — в топе-15 самых несчастных стран мира
  3. 3 «Люди думали, что это полное безумие»: главное из интервью CEO OpenAI Сэма Альтмана
  4. 4 Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция
  5. 5 Эксперимент: могут ли ChatGPT, Gerwin и «Балабоба» заменить копирайтеров
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

В Аргентину без розовых очков: к чему готовиться на самом деле, чтобы вести там бизнес

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Истории

Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция

Колонки

Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы