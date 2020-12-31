Bloomberg назвал самого богатого миллиардера в Азии

Основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком Азии по версии Bloomberg. Он заработал за год более $70 млрд.

Bloomberg назвал самым богатым человеком Азии китайского предпринимателя Чжун Шаньшань, который заработал в 2020 году более $70 млрд. Состояние Шаньшаня оценивается в $77,8 млрд — это делает его 11 самым богатым человеком в мире.

Ранее вершину рейтинга занимал председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани.

Шаньшань является председателем компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring и производителя вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. В совокупности выручка двух компаний в 2019 году составила более $3,6 млрд.

СМИ прозвали Чжун Шаньшаня «одиноким волком», поскольку он работает один и редко появляется на публике или общается со прессой.

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