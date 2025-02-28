Зарубежные инвесторы начали скупать связанные с Россией акции в ожидании отмены санкций

Зарубежные инвесторы стали скупать связанные с Россией акции на фоне потенциальной отмены западных санкций по итогам мирного урегулирования на Украине. Об этом Bloomberg сообщил юрист по ценным бумагам и партнер юрфирмы Morgan, Lewis & Bockius Григорий Мариничев.

Он отметил, что получает «массу звонков» от зарубежных инвесторов, желающих узнать, как торговать на российском рынке ценных бумаг. Однако ответ Мариничева о том, что сейчас это сделать невозможно из-за запрета США на американские инвестиции в российские активы, воспринимается его клиентами как «призыв найти лазейку», пишет Bloomberg.

В связи с этим иностранные инвесторы закупают связанные с Россией акции на других биржах. В частности, стоимость акций «Русала» на Гонконгской бирже подскочила примерно на 75%, а стоимость бумаг Raiffeisen Bank International AG, имеющего «дочку» в России, выросла в этом году на Венской бирже на 35%.

Интерес к валютам. Bloomberg также отметил, что на валютном рынке в феврале казахстанский тенге укрепился на 4%, что является одним из лучших показателей среди всех валют. Кроме того, с начала года российский рубль вырос на 15%. Однако торговля этими валютами доступна либо россиянам, либо инвесторам из «дружественных» России юрисдикций, не участвующих в санкционном режиме, например, ОАЭ и Казахстана.

Скупка финансовыми менеджерами любых активов, хоть как-то связанных с Россией, свидетельствует об их «нетерпеливом» ожидании мирных переговоров по Украине, указывает Bloomberg. Однако потенциальное снятие с России санкций в рамках мирного соглашения не «распутает всю сложную паутину ограничений», поскольку европейские санкции, скорее всего, сохранятся, пишет агентство. Помимо этого, некоторые из ограничений закреплены в законодательстве США, и для их отмены потребуется одобрение Конгресса.

Накануне в Стамбуле завершились закрытые переговоры России и США по нормализации дипломатических отношений. Они продлились более шести часов. Состав российской делегации не разглашался, но известно, что в нее входили представители МИДа.

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между российскими и американскими высокопоставленными лицами. Они касались урегулирования украинского конфликта и нормализации дипломатических отношений. Стороны также обсуждали подготовку ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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