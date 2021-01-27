Вместе станут «единорогом»: Bloomreach объединилась с Exponea и привлекла $150 млн

Exponea является одной из крупнейших платформ для управления клиентскими данными и клиентским опытом на мировом рынке SaaS-решений. На рынке СНГ ею пользуются такие бренды как Ozon, Hoff, KupiVIP, Rozetka и другие. Офисы компании находятся в 7 странах мира, в том числе в России.

Bloomreach — лидер в сфере customer experience, говорится в сообщении, присутствует, в основном в США и Великобритании, где клиенты Bloomreach генерируют 25% выручки в сфере электронной коммерции. Среди продуктов компании: сервис для управления контентом и «умный поиск». Ее флагманский продукт brX — платформа цифрового опыта, построенная специально для B2B- и B2C-компаний.

Для приобретения Exponea и дальнейшего развития объединенных продуктов Bloomreach привлекла $150 млн инвестиций от Sixth Street Growth (известна вложениями в Airbnb, Spotify, AvePoint, Gainsight и другие). Слияние позволит расширить как пул клиентов, так и географию влияния.

В топ-менеджмент новой команды вошли руководители с обеих сторон. В планах объединенной компании создать интегрированный сервис для управления контентом, товарами и данными о пользователях. Это сделает продукт более привлекательным для потребителей, а Bloomreach и Exponea получат новые возможности для развития, считают представители сторон альянса.

«Наши коллеги из Bloomreach так же ориентированы на развитие корпоративной культуры, как и мы. Это важно, чтобы в будущем стать компанией-единорогом. Все команды останутся в прежнем составе, у всех будет возможность пользоваться опционами на акции объединенной компании», — подчеркнул CEO Exponea Питер Ириковски.

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